L’IA générative a le potentiel de transformer radicalement tous les aspects du marketing, et 76 % des directeurs marketing interrogés estiment qu’il est essentiel de rester compétitif1. Les entreprises disposent depuis longtemps des données pour créer des expériences et du contenu hyper-personnalisés, mais les spécialistes du marketing n’étaient jusqu’à présent pas en mesure de les exploiter. À l’aide de la plateforme watsonx, IBM peut dynamiser votre chaîne d’approvisionnement de contenu avec l’IA générative et ainsi vous permettre de créer un contenu personnalisé et conforme à la marque à grande échelle et de l’intégrer de façon fluide à vos workflows et à vos plateformes existants.

Depuis plus d’une décennie, IBM aide ses clients à exploiter une IA de confiance dans ce domaine. Avec 21 000 experts en IA, plus de 1 000 consultants dans nos centres d’excellence IA et des partenariats internationaux de premier plan dotés des meilleures plateformes marketing et d’expériences client telles qu’Adobe, Salesforce et SAP, nous sommes en mesure de concevoir la bonne solution, sur les bonnes plateformes, pour répondre à vos besoins uniques en matière de marketing.