Communauté DiversAbility

IBM est dédié au recrutement, au soutien, à la formation et à l’intégration des personnes, quelles que soient leurs capacités.



Nous défendons les personnes aux capacités diverses et le potentiel inexploité qu’elles apportent au travail. Les personnes aux capacités diverses ont une formation et une expérience à offrir. La diversité des capacités comprend les capacités visuelles, auditives, motrices et cognitives, ou la neurodiversité, un concept selon lequel les différences neurologiques telles que l’autisme, l’hyperactivité avec déficit de l’attention et la dyslexie doivent être reconnues et respectées comme n’importe quelle autre variation humaine. En intégrant des personnes aux capacités diverses et en exploitant leur potentiel, nous plaçons les personnes de toutes capacités au centre de la réussite d’IBM.