Lorsque l’on aborde les questions de diversité et d’inclusion, il est essentiel d’utiliser un vocabulaire commun pour éviter les malentendus et les erreurs d’interprétation. Les mots ont souvent des significations différentes selon les personnes, leur expérience et leur identité.

Le langage est l’un des outils les plus puissants que nous utilisons pour créer du lien et une compréhension commune. Il est indispensable pour nouer des relations et créer un environnement inclusif où chaque individu se sent bien accueilli et intégré. Cependant, le langage a le pouvoir d’exclure des personnes en les marginalisant et en discriminant diverses communautés en raison de leur identité, de leur culture, de leurs expériences ou de leur apparence. Le langage inclusif vise à traiter toutes les personnes avec respect, dignité et impartialité. Il nous met au défi de changer nos modes de fonctionnement et nos habitudes. Il nous fait réfléchir aux implications de mots et de phrases qui ne nous touchent peut-être pas, mais qui nous permettent de comprendre une expérience qui n’est pas la nôtre.



Stratégies :