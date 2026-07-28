La cybersécurité entre dans une nouvelle ère. Alors que les entreprises accélèrent l’adoption de l’IA, les responsables de la sécurité sont confrontés à un environnement toujours plus complexe, marqué par l’évolution des menaces, le raccourcissement des délais d’intervention et l’augmentation des risques qui pèsent sur les identités, les applications et les données.

Le rapport 2026 sur le coût d’une violation de données analyse la manière dont cette évolution redéfinit l’équation économique de la réponse aux violations. Fondé sur une étude mondiale menée par le Ponemon Institute, commanditée, analysée et publiée par IBM, le rapport met en lumière l’impact croissant des attaques menées à l’aide de l’IA, l’essor de l’exploitation à la vitesse des machines et l’urgence de renforcer la gouvernance, les contrôles de sécurité et les mesures de protection propres à l’IA.

Téléchargez le rapport pour découvrir :

Les nouvelles tendances qui redéfinissent le paysage de la cybersécurité

Comment l’IA de pointe et l’IA générative accélèrent les attaques et les rendent plus sophistiquées

Les approches permettant de sécuriser les identités, y compris les identités non humaines (NHI), les applications et les données

Les principaux enjeux de la gouvernance de l’IA et de la gestion des risques

Les stratégies permettant d’améliorer la préparation des SOC et la résilience opérationnelle

Les recommandations pour se protéger contre des menaces facilitées par l’IA qui évoluent rapidement

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