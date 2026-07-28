La cybersécurité entre dans une nouvelle ère. Alors que les entreprises accélèrent l’adoption de l’IA, les responsables de la sécurité sont confrontés à un environnement toujours plus complexe, marqué par l’évolution des menaces, le raccourcissement des délais d’intervention et l’augmentation des risques qui pèsent sur les identités, les applications et les données.
Le rapport 2026 sur le coût d’une violation de données analyse la manière dont cette évolution redéfinit l’équation économique de la réponse aux violations. Fondé sur une étude mondiale menée par le Ponemon Institute, commanditée, analysée et publiée par IBM, le rapport met en lumière l’impact croissant des attaques menées à l’aide de l’IA, l’essor de l’exploitation à la vitesse des machines et l’urgence de renforcer la gouvernance, les contrôles de sécurité et les mesures de protection propres à l’IA.
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