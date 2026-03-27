Une expérience sur mesure pour relever les défis de votre entreprise avec un ROI maximal

Découvrez de nouvelles opportunités pour votre entreprise en explorant les dernières technologies et pratiques d’innovation avec les experts d’IBM. Que vous vous intéressiez à l’automatisation de l’IA, à la modernisation des données, à l’informatique quantique ou à la transformation numérique de bout en bout, cet atelier est parfaitement adapté aux priorités de votre entreprise.

Nos experts vous guideront à travers des exemples concrets, des activités de design thinking et des exercices de prototypage rapide pour vous aider à identifier, façonner et valider des solutions hautement efficaces, le tout en quelques heures.

Nous vous recommandons de réunir un groupe pluridisciplinaire, composé de dirigeants, de chefs de produit, d’experts en données, d’ingénieurs et de concepteurs, afin de collaborer avec les spécialistes d’IBM et de définir les prochaines étapes concrètes à mettre en œuvre.

Ce qui vous attend

Zone d’expérience : découvrez des démonstrations interactives et des technologies pour inspirer l’art du possible.

: découvrez des démonstrations interactives et des technologies pour inspirer l’art du possible. Avis d’experts : découvrez le point de vue d’IBM sur les dernières tendances qui façonnent votre secteur et l’avenir de l’innovation en entreprise.

: découvrez le point de vue d’IBM sur les dernières tendances qui façonnent votre secteur et l’avenir de l’innovation en entreprise. Atelier de co-création : identifiez et hiérarchisez de manière collaborative les cas d’utilisation alignés sur les objectifs de votre entreprise.

: identifiez et hiérarchisez de manière collaborative les cas d’utilisation alignés sur les objectifs de votre entreprise. Expérimentation pratique : Prototypez et testez des idées avec l’aide d’IBM Client Engineering.

: Prototypez et testez des idées avec l’aide d’IBM Client Engineering. Définition d’une feuille de route : Tracez une voie claire de développement et repartez avec des cas d’utilisation validés pour une mise en œuvre concrète.

Cet atelier gratuit en personne est proposé dans l’un de nos 17 sites à travers le monde. Inscrivez-vous sur la droite de la page et un représentant IBM vous contactera pour cerner vos objectifs et vous aider à progresser dans votre transformation.