Les ressources pédagogiques d’IBM DB2 aident les professionnels des données à améliorer leur niveau de compétence dans le système de gestion de bases de données relationnelles DB2. Les ressources comprennent divers tutoriels DB2, des formations, des certifications et des badges pour aider les utilisateurs débutants et avancés à optimiser IBM DB2 et à améliorer l’agrégation des différents ensembles et types de données. Découvrez les dernières nouveautés en matière de technologie DB2 et acquérez des compétences précieuses pour progresser dans votre vie professionnelle.