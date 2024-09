La modernisation est au cœur de votre transformation, et la voie à suivre pour y parvenir est toute tracée.

La modernisation est bien plus qu’un terme générique utilisé pour désigner une amélioration. Il s’agit d’évaluer et d’optimiser l’ensemble de vos applications en vue d’obtenir des résultats métier mesurables, et d’adapter les mentalités et les compétences au sein de votre organisation pour qu’elle puisse tirer parti des nouvelles technologies. Si vous abordez la modernisation de manière réfléchie, quatre étapes stratégiques vous permettront d’en faire une réalité et d’en récolter les fruits.