Microsoft Copilot est un assistant IA conçu pour stimuler la productivité et la créativité du personnel dans les tâches quotidiennes. Il est déjà à l’œuvre dans des outils employés tous les jours, tels qu’Outlook, Office 365 et Teams. Pour certaines entreprises, le besoin d’une solution plus spécifique et personnalisée se fait toutefois sentir. C’est là que les copilotes personnalisés entrent en jeu. Ils peuvent être adaptés au cas d’utilisation précis d’une entreprise et conçus en fonction de ses spécifications exactes.



Pour aider les entreprises à faire face à la complexité et à l’incertitude de ce paysage en évolution rapide, IBM Consulting a annoncé IBM Copilot Runway, une nouvelle offre conçue pour aider les entreprises à créer, personnaliser, déployer et gérer des copilotes.