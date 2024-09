Pour garder une longueur d’avance sur les évolutions du marché, il faut un socle numérique simplifié qui permette aux entreprises de faire évoluer rapidement leurs processus et leurs workflows. Pour les clients SAP, cela signifie migrer leur ERP vers S/4HANA Cloud. Il s’agit d’une transformation complète qui implique le recours à des partenaires engagés, dotés d’une expertise et d’une technologie de premier plan.

BREAKTHROUGH d’IBM pour RISE avec SAP, l’option fournisseur premium accélère et simplifie le déploiement de S/4HANA dans IBM Cloud avec un unique partenaire de confiance pour tout gérer, des services de conseil et de mise en œuvre au Cloud IaaS, en passant par la gestion des applications et de l’infrastructure.