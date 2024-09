Selon les prévisions de l’équipe de Woodside Accelerator, les initiatives actuelles pourraient réduire les dépenses d’exploitation d’environ 110 millions d’AUD par an une fois mises en œuvre. L’équipe continuera à faire évoluer Woodside Accelerator jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif de 30 %.

Comme espéré, Woodside Accelerator a non seulement montré qu’il pouvait avoir un impact considérable au niveau commercial et financier, mais également entraîner une transformation culturelle. « IBM Garage concerne les changements aussi bien culturels que technologiques. L’amélioration continue est désormais un état d’esprit que nous retrouvons dans la façon dont nous travaillons chez Woodside, explique Mme Kalms. Les employés sont exposés à de nouvelles méthodes de travail, et ceux qui ont rejoint des projets utilisant la méthode agile accélérée l’ont adoptée sans réserve. Leon Burgin, responsable de projet des opérations distantes intégrées chez Woodside, explique : « On peut observer les changements en temps réel. Pas besoin d’attendre un an pour voir des résultats. Ils se manifestent toutes les deux, quatre, six, huit ou douze semaines. »

À mesure que Woodside continue de se concentrer sur l’optimisation de la valeur, les processus métier deviennent de plus en plus intelligents et axés sur les données. La technologie et l’automatisation permettent aux employés de se concentrer sur les tâches les plus importantes, ce qui rend leur expérience de travail plus intéressante. Mme Kalms parle d’un avenir chez Woodside, où les humains supervisent les travailleurs numériques alimentés par l’IA. Prenons un exemple hypothétique : celui d’un capteur d’une usine qui indique qu’un roulement ne suit plus son paramètre de fonctionnement. Cela générerait automatiquement un ordre de travail pour remplacer ce roulement. Si une base de données signale qu’il n’y a pas de stock disponible, le système commanderait donc le roulement de rechange, planifierait un ordre de travail et l’attribuerait à l’employé possédant les compétences requises. Le système informerait cet employé qu’il doit arriver à l’usine à 10 h le lendemain pour remplacer le roulement. « C’est entièrement autonome.C’est ce à quoi nous aspirons. »

Mme Kalms en dit plus : « Pour ce faire, vous devez non seulement transformer la technologie, mais aussi la culture. C’est pourquoi nous nous tournons vers IBM Garage pour permettre à notre personnel de faire la différence et de créer une valeur durable à long terme. »

