« Volta fournit l’expertise et les ressources dont vous avez besoin pour résoudre les défis que représentent vos systèmes informatiques de manière simple, avec une touche personnelle. Si nos clients attendent avec impatience que l’IA les aide à compenser la réduction de la disponibilité des ressources, ils sont également préoccupés par la protection de la vie privée dans le cadre de l’IA.

Je fais partie du programme bêta avec watsonx.ai, et je suis heureux de savoir que les modèles d’IBM sont tokenisés sur la base d’une pile de données évaluée par un comité d’éthique, et que notre travail n’est pas partagé avec le reste du monde.

En tant que RSSI et responsable de la mise en application de l’IA chez Volta, je me réjouis de travailler avec le modèle de fondation « fm.cybersecurity » et de découvrir quelle nouvelle IA nous pouvons intégrer dans nos systèmes de cybersécurité afin d’améliorer notre expérience client. »



Jeff Jarecki

RSSI et responsable de l’IA

Volta Inc.