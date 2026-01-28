Volkswagen Group Services a choisi IBM Planning Analytics sur recommandation de son propre département financier, qui utilisait déjà la solution avec succès depuis huit ans. Christoph Hein, partenaire commercial IBM et consultant pour Volkswagen Group Services, a accompagné la mise en œuvre de la solution, du prototypage au déploiement. Le résultat : un système adapté aux besoins spécifiques de Volkswagen Group Services, qui automatise les processus de reporting, fournit un système consolidé de gestion des données RH et facilite l’analyse des données en temps réel.

« Tous ceux qui ont besoin de travailler avec des données RH ont accès aux mêmes jeux de données, exacts et à jour. Les managers peuvent personnaliser leurs rapports quotidiens et mensuels en quelques secondes, grâce à des options en un clic pour choisir des filtres, changer les dimensions et combiner des indicateurs. Par exemple : adresse, absences et compétences. La solution s’intègre parfaitement aux systèmes existants, avec des contrôles qualité automatisés qui renforcent la fiabilité des données », explique M. Beil.

Aujourd’hui, plus de 600 utilisateurs dans l’ensemble de l’organisation, y compris les équipes RH, les managers et le comité d’entreprise, bénéficient de la solution. IBM Planning Analytics a renforcé la fonction RH grâce à une source unique de vérité, une meilleure qualité des données et l’automatisation des tâches de routine. La solution offre une visibilité complète sur les indicateurs RH et les KPI provenant de différentes sources, ainsi que des modules personnalisables permettant aux managers de prendre de meilleures décisions en matière de gestion du personnel. « Dans le module auditeur, par exemple, les chefs d’équipe reçoivent des e-mails concernant des employés individuels, et peuvent planifier des formations spécifiques ou recommander des ressources éducatives en conséquence », précise M. Beil. « En automatisant les processus de routine, l’équipe RH peut consacrer davantage de temps aux initiatives stratégiques qui soutiennent l’ensemble de l’organisation », ajoute-t-il.

Christoph Hein, aujourd’hui Country Manager DACH chez Intito Group, résume ainsi l’impact de la solution : « Grâce à la flexibilité et à l’évolutivité exceptionnelles d’IBM Planning Analytics, Volkswagen Group Services a réussi à donner aux managers de tous niveaux organisationnels un accès sécurisé, transparent et rapide aux données RH critiques. Ce qui a commencé comme une mise en œuvre modeste pour un petit groupe d’utilisateurs est devenu une solution déployée à l’échelle de l’entreprise, qui accompagne aujourd’hui des centaines de managers dans leurs décisions RH quotidiennes. »