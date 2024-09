Pour soutenir son développement et obtenir une meilleure supervision stratégique de ses opérations, Vivo Energy a choisi de déployer SAP S/4HANA avec une nouvelle mise en œuvre, notamment les modules SAP S/4HANA Oil & Gas, SAP S/4HANA Retail, SAP S/4HANA Finance et SAP S/4HANA Supply Chain. L’entreprise s'est appuyée sur SAP Master Data Governance pour gérer les données de manière centralisée dans l’ensemble de l’entreprise et a transformé l’expérience utilisateur de ses collaborateurs grâce à l’interface moderne et conviviale SAP Fiori.

SAP S/4HANA Oil & Gas permettra au personnel de Vivo Energy de gérer les stocks plus efficacement et d’automatiser et optimiser les processus logistiques, entre autres fonctions. Le module SAP S/4HANA Retail de SAP Customer Activity Repository rationalisera les activités des stations-service en centralisant les données de vente, notamment pour des analyses en temps réel. Cela permettra à l’entreprise d'améliorer la satisfaction des clients en ajustant la demande, tout en garantissant la rentabilité commerciale.

Pour améliorer les capacités et la productivité des ressources humaines (RH), Vivo Energy met en œuvre SAP SuccessFactors dans le cloud. Le module SAP Success Factors Employee Central permettra à Vivo Energy de surveiller les performances des collaborateurs grâce à des fonctionnalités d’analyse rapides et ultra détaillées. Une meilleure visibilité sur les performances des employés aidera également à standardiser et à optimiser les activités RH dans toutes les divisions régionales, ce qui améliorera la gestion du temps et la planification de la rotation du personnel. Pour soutenir un recrutement, une formation et un développement des talents efficaces, Vivo Energy a également décidé de déployer SAP Success Factors Onboarding, contribuant ainsi à favoriser la fidélisation des employés.

Pour aider les équipes de vente et de service client à gérer les relations avec les clients et à minimiser les pertes de prospects, Vivo Energy a déployé SAP Cloud for Customer, permettant aux employés de répondre aux demandes des clients rapidement et efficacement. Vivo Energy a également déployé SAP Integrated Business Planning pour optimiser l’utilisation des ressources dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. SAP SuccessFactors, SAP Cloud for Customer et SAP Integrated Business Planning sont des solutions SaaS (Software-as-a-Service), déployées dans le cloud.

Vivo Energy a été l’une des premières sociétés pétrolières et gazières à déployer la suite complète d’applications SAP S/4HANA avec SAP SuccessFactors, SAP Cloud for Customer et SAP Integrated Business Planning dans une plateforme intégrée de bout en bout. Pour faciliter la mise en œuvre, la société a sélectionné IBM Services.

Mike McCormick se souvient : « Nous avons choisi SAP S/4HANA en raison de ses excellentes références régionales et sectorielles : plus de 150 entreprises africaines du secteur utilisent la solution, et 85 % du secteur pétrolier et gazier. Nous avons été impressionnés par les puissantes fonctionnalités de la solution dans toutes nos divisions commerciales, son expérience utilisateur intuitive et ses capacités d’automatisation.

« Cependant, le facteur le plus important était la simplicité offerte par SAP S/4HANA. Notre solution précédente était limitée, notamment en raison de la génération de multiples jeux de données redondants, qui compliquait nos opérations. Maintenant que nous travaillons avec une solution SAP S/4HANA intégrée de bout en bout, nous bénéficions d’une source d’information unique pour toute l’organisation, ce qui simplifie considérablement la gestion des données.

« Nous avons estimé qu’IBM était le meilleur partenaire pour soutenir la mise en œuvre. Conformément à la proposition IBM, ils prennent le temps d’étudier votre entreprise en détail. IBM possède des années d’expérience dans la mise en œuvre de SAP S/4HANA, notamment pour de nombreuses entreprises de premier plan en Afrique et dans le secteur du pétrole et du gaz, ce qui nous a confortés compte tenu du caractère ambitieux de cette mise en œuvre. »

De la planification à la conception, en passant par la mise en œuvre et la mise en production, IBM Services a réalisé le déploiement dans les délais, en respectant le budget, en collaborant avec le personnel de Vivo Energy à chaque niveau de l’entreprise et en établissant un modèle mise en œuvre à l’échelle mondiale. Grâce à la méthodologie de mise en oeuvre de SAP Activate, Vivo Energy et IBM ont choisi une approche « Big Bang », avec plus de 40 composants applicatifs activés simultanément. Les solutions SAP S/4HANA sont actuellement actives dans deux pays, et Vivo Energy prévoit de déployer les solutions sur d’autres sites d’ici le quatrième trimestre 2019.

IBM Services et Vivo Energy ont adopté une approche de mise en œuvre agile, en mettant l’accent sur une prise de décision rapide. « Nous tenions à ce que cette mise en œuvre soit un programme de transformation opérationnelle qui permette de normaliser les processus dans l’ensemble de notre société, souligne Mike McCormick. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec IBM pour nous assurer que nous avions un modèle global pour la solution, avec une personnalisation locale minimale dans chaque unité commerciale.

« Nous avons été très impressionnés par la façon dont IBM s’est adapté à notre éthique professionnelle ; ils semblaient faire partie de l'entreprise. Le respect du calendrier de mise en œuvre ambitieux que nous nous étions fixé nécessitait un leadership fort, et IBM Services est à la hauteur de nos attentes. »