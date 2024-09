L’emballage des produits ne se limite pas à promouvoir les ventes et à transmettre des informations importantes. Il peut faciliter l’expédition, les ventes et la consommation, prévenir les altérations et le vol, et dans le cas d’aliments périssables et d’autres articles sensibles, maintenir la fraîcheur et la sécurité du produit.

Basé au Pays basque en Espagne, ULMA Packaging maîtrise l’art et la science de l’emballage. Organisée en tant que coopérative, elle conçoit et fabrique des équipements et des systèmes innovants pour l’emballage des aliments et des produits médicaux et pharmaceutiques de différentes manières. Grâce aux systèmes de flow pack, d'operculage, au thermoformage, à la rétraction et aux autres systèmes automatisés d’ULMA Packaging, les clients peuvent optimiser leur production tout en protégeant mieux leurs produits.



Selon Iñaki Alzibar, responsable financier d'ULMA Packaging, la demande d’emballages de haute qualité et de technologies d’emballage de pointe a augmenté au cours des 15 dernières années. Compte tenu de la croissance du secteur, les dirigeants d’ULMA Packaging ont saisi l’opportunité de développer leurs activités à l’international. Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a acquis et créé environ 20 nouvelles filiales et a développé son réseau de distribution dans 50 pays. Elle a aussi signé des contrats client avec de nombreuses entreprises et doublé ses ventes.



L’inconvénient de ce succès était que les équipes financières et opérationnelles ont collecté et géré d’énormes volumes d’informations à travers des systèmes cloisonnés et des processus manuels susceptibles de générer des erreurs. Le manque de standardisation avait des conséquences négatives en termes de visibilité et de contrôle des données à l’échelle de l’entreprise, ce qui ralentissait la planification et la budgétisation, ainsi que les processus de consolidation et de reporting au sein du service des finances et du contrôle interne. « Notre équipe passait beaucoup de temps à collecter des données et à les vérifier, ce qui n’était pas pratique », explique M. Alzibar.