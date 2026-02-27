L’UKRI parvient à unifier ses processus et à améliorer sa visibilité grâce à IBM Consulting
L’UKRI, le plus grand fonds public du Royaume-Uni pour la recherche et l’innovation, joue un rôle essentiel dans l’avancement des connaissances et la génération de bénéfices économiques, sociaux et culturels. La gestion de subventions et de programmes pour plusieurs conseils et instituts de recherche nécessite agilité et précision, mais les systèmes hérités rendaient la tâche difficile. Les processus relatifs aux finances, aux ressources humaines, à la paie et à l’approvisionnement étaient cloisonnés, ce qui entraînait des lacunes dans les processus et limitait la visibilité. Avec des données dispersées sur différentes plateformes, l’UKRI a eu à consolider et à gérer les informations afin de soutenir une prise de décision éclairée et d’accélérer l’impact de la recherche.
Pour surmonter ces défis, l’UKRI s’est associée à IBM Consulting pour opérer la migration depuis son système Oracle R12 hérité sur site vers les applications Oracle Fusion Cloud. Le passage au cloud a constitué une avancée stratégique, apportant évolutivité, automatisation et analytique à une organisation qui gère des milliards de livres pour financer la recherche. IBM ne s’est pas contenté de la mise en œuvre : agissant en tant que partenaire consultant de confiance, l’entreprise technologique a apporté un soutien critique pour la migration complexe de données, a contribué à la conception d’une stratégie de formation complète et a intégré des capacités pilotées par l’IA pour améliorer la prise de décision. En consolidant les processus critiques et en obtenant des informations en temps réel, IBM a aidé l’UKRI à transformer son back-office en un moteur alimenté par les données au service de l’excellence de la recherche.
L’UKRI fonctionne désormais sur une plateforme unifiée basée sur le cloud qui simplifie la finance, les ressources humaines, la paie, les projets et l’approvisionnement. Cette modernisation a apporté des avantages tangibles : des processus simplifiés, des rapports améliorés et des tableaux de bord en temps réel qui donnent aux dirigeants une visibilité sur les opérations et l’allocation des ressources. Ces capacités permettent à l’UKRI de prendre plus rapidement des décisions basées sur les données, qui accélèrent les programmes de recherche et soutiennent sa mission de financer des recherches pionnières dans des domaines tels que l’informatique quantique et les solutions climatiques.
À l’avenir, l’UKRI prévoit de tirer parti de fonctionnalités pilotées par l’IA et de l’analytique avancée dans Oracle Fusion pour améliorer davantage les prévisions et la planification stratégique. Avec IBM Consulting comme conseiller de confiance pour l’optimisation et les améliorations futures, l’UKRI est en mesure de développer ses capacités numériques et de renforcer son rôle en tant que principal fonds pour la recherche et l’innovation au Royaume-Uni.
UK Research and Innovation (UKRI) est le plus grand fonds public britannique pour la recherche et l’innovation, investissant environ 8 milliards de livres sterling par an pour faire avancer les connaissances, améliorer les vies et stimuler la croissance économique. Il réunit plusieurs conseils pour soutenir la recherche de niveau international et l’innovation menée par les entreprises dans divers domaines, favorisant un système dynamique et inclusif qui profite à la société à l’échelle locale et mondiale.
Oracle est un leader mondial des logiciels d’entreprise, proposant des solutions comme Oracle Fusion ERP qui aident les entreprises à intégrer et à gérer efficacement leurs opérations.
