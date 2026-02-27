L’UKRI fonctionne désormais sur une plateforme unifiée basée sur le cloud qui simplifie la finance, les ressources humaines, la paie, les projets et l’approvisionnement. Cette modernisation a apporté des avantages tangibles : des processus simplifiés, des rapports améliorés et des tableaux de bord en temps réel qui donnent aux dirigeants une visibilité sur les opérations et l’allocation des ressources. Ces capacités permettent à l’UKRI de prendre plus rapidement des décisions basées sur les données, qui accélèrent les programmes de recherche et soutiennent sa mission de financer des recherches pionnières dans des domaines tels que l’informatique quantique et les solutions climatiques.

À l’avenir, l’UKRI prévoit de tirer parti de fonctionnalités pilotées par l’IA et de l’analytique avancée dans Oracle Fusion pour améliorer davantage les prévisions et la planification stratégique. Avec IBM Consulting comme conseiller de confiance pour l’optimisation et les améliorations futures, l’UKRI est en mesure de développer ses capacités numériques et de renforcer son rôle en tant que principal fonds pour la recherche et l’innovation au Royaume-Uni.