Trivago renforce ses équipes grâce à une plateforme d’IA générative multi-fournisseur

Pour faire de l’IA générative une capacité d’entreprise fiable, trivago a fait appel à IBM afin de concevoir et de faire évoluer son copilote d’IA interne, baptisé « trivago Copilot ». Grâce aux services de conception et d’ingénierie de produits numériques d’IBM Consulting, IBM et trivago ont collaboré pour mettre en place une infrastructure flexible et ouverte, capable de prendre en charge plusieurs fournisseurs de grands modèles de langage tout en assurant gouvernance, sécurité et contrôle régional des données. L’expérience offert par trivago Copilot s’aligne sur celle des copilotes d’entreprise modernes, grâce à une base cloud qui garantit une productivité sécurisée et évolutive, pilotée par l’IA.

Les équipes ont mis en place un processus cohérent et automatisé pour la mise à disposition et la gestion des données et des intégrations sous-jacentes, permettant ainsi des itérations plus rapides et une évolutivité fiable à l’échelle de l’entreprise. Trivago a ainsi pu étendre les capacités de son copilote au-delà de la génération de contenu et le faire évoluer vers une expérience de recherche d’entreprise qui relie les e-mails, les messages Slack et les systèmes de documentation, facilitant ainsi l’accès aux connaissances, quel que soit leur emplacement. Cette capacité a été encore améliorée grâce à la génération augmentée de récupération (RAG), garantissant que les réponses de l’IA s’appuient sur les données internes de trivago tout en conservant l’ensemble des informations en toute sécurité au sein d’un environnement contrôlé. Cette approche a renforcé la souveraineté numérique en empêchant l’exposition des données sensibles à des systèmes externes.

Afin d’aller au-delà de la simple récupération de connaissances, trivago a mis en place une automatisation sécurisée et pilotée par l’IA de ses workflows quotidiens. À présent, ses collaborateurs peuvent par exemple envoyer des e-mails via Outlook, résumer des conversations Slack et créer ou mettre à jour des tickets Jira à l’aide de simples prompts. Au lieu de consommer passivement des informations, les équipes exécutent désormais activement des tâches grâce à l’IA. La plateforme utilise également des agents d’IA pour exécuter du code, générer et télécharger des fichiers, créer des images et interagir avec divers formats de fichiers, élargissant ainsi encore davantage l’éventail des tâches que les collaborateurs peuvent accomplir via une interface unique.

Pour passer de la plateforme à la pratique, trivago a lancé Copilot parallèlement à une journée d’apprentissage de l’IA à l’échelle de l’entreprise : 25 sessions articulées autour de cas d’utilisation concrets, auxquelles ont participé environ 70 % des effectifs.

Plutôt que de limiter l’IA à un petit groupe de spécialistes, trivago s’est attaché à la démocratiser auprès de l’ensemble du personnel. Un groupe dédié d’ambassadeurs de l’IA a contribué à définir les objectifs, à partager les bonnes pratiques et à guider les collaborateurs à travers des expérimentations pratiques, tandis que la direction a activement renforcé une culture de curiosité, d’apprentissage et d’utilisation responsable de l’IA.

Comme l’explique Carolina Muradas, responsable de l’IA, de la stratégie et des opérations chez trivago : « Le risque de ne pas adopter l’IA est bien plus élevé que celui d’apprendre sur le tas. En collaborant avec IBM, nous avons pu passer du concept à la production plus rapidement que nous ne l’aurions fait seuls. Désormais, nos équipes abordent les projets avec une vision plus globale. »

En collaborant avec IBM, trivago s’est assuré que l’adoption de l’IA dépasse le stade de l’expérimentation, en l’intégrant dans les méthodes de travail quotidiennes plutôt que de la traiter comme une initiative isolée. Toutes les capacités ont été conçues dans le respect de la résidence des données au sein de l’UE, garantissant ainsi que les données d’entreprise, les résultats générés et les interactions des utilisateurs restent en toute sécurité au sein de la région.