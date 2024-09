Claudia Randazzo, propriétaire et PDG de Trinity ViaggiStudio Srl, explique l’objectif de son entreprise : il s’agit de garantir que les étudiants qui participent à un programme d’études à l’étranger avec Trinity rentrent chez eux avec la conviction qu’une langue étrangère n’est pas seulement une matière à l’école, mais avant tout une un outil de communication et de croissance, et qu’un voyage à l’étranger est une expérience qu’ils garderont en eux toute leur vie.

Trinity ViaggiStudio cherchait une solution pour répondre à la demande croissante des clients en quête d’informations en temps réel. Les milliers de participants, parents, accompagnants, membres du personnel des universités et des facultés partenaires sont aujourd’hui beaucoup plus exigeants et souhaitent recevoir des réponses toujours plus rapides et efficaces à leurs questions, en particulier sur les canaux de messagerie.

Grâce à la solution IBM proposée par Ubico, l’entreprise a pu répondre à cette exigence et atteindre les objectifs fixés. Le premier objectif était d’améliorer la satisfaction des clients et le taux de conversion du site web grâce à l’introduction d’un widget de chat en direct capable d’interagir avec les visiteurs en temps réel. Le second objectif était de réduire la charge de travail du personnel du service client et d’améliorer la réputation de l’entreprise.

​Désormais, les clients peuvent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin en un clin d’œil, même aux heures de fermeture des bureaux.