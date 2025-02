Pour atteindre ses objectifs de croissance rentable, The Standard, l’un des principaux fournisseurs de services financiers et d’assurance, a déployé une double stratégie de transformation numérique et d’acquisitions stratégiques. Cela s’est traduit par des niveaux élevés d’investissement dans la transformation, axés sur l’innovation en matière de produits de retraite, l’amélioration des plateformes de données et la numérisation des capacités de vente et de service en matière d’assurance.

Bien que les secteurs d’activité et l’équipe informatique de The Standard jouissent d’un partenariat solide, le manque de transparence sur les dépenses technologiques clés a constitué un obstacle à un alignement plus efficace sur les dépenses d’exploitation par rapport aux dépenses de transformation. The Standard devait mieux comprendre la base de référence et articuler plus clairement les principaux pilotes des dépenses directes et indirectes.

« Les analyses et les rapports au niveau du compte ou de la catégorie n’ont guère contribué à informer l’entreprise sur les coûts de gestion informatique ou à montrer plus clairement les résultats annuels des améliorations ou des nouvelles capacités », explique Dickson Kasamale, deuxième vice-président des finances et de l’analytique informatiques chez The Standard. « Le fait de ne pas disposer de ces informations a considérablement réduit l’efficacité de la priorisation des activités et des services informatiques. »

À l’époque, The Standard s’appuyait sur les informations de son ancien système ERP et sur une multitude de feuilles de calcul pour préparer le budget, analyser les données financières et prendre des décisions au sujet des investissements technologiques. En plus de demander beaucoup de travail manuel, cette approche posait des problèmes de normalisation des données et ne permettait pas de segmenter les dépenses en vue d’obtenir des informations exploitables.

« Ma mission consistait à instaurer une transparence des coûts qui fournisse des informations exploitables et permette de prendre des décisions plus rapidement tout en favorisant un partenariat plus approfondi entre l’informatique et les autres services », déclare M. Kasamale.