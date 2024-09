En plus de contribuer à la validation d’un contrat de cinq ans, la collaboration avec IBM a créé plusieurs nouvelles opportunités commerciales pour Tetherfi. « Cela nous a ouvert des portes, souligne M. Binny. « Lorsque vous intégrez IBM Cloud, vous savez que le nom de la marque parle d’elle-même. Vous vous appuyez sur le parcours de réussite d’IBM. Ainsi, nos clients sont beaucoup plus confiants dans la fiabilité et la sécurité de la migration vers le cloud. »

Alors que Tetherfi s’était focalisé sur le marché du sud-est asiatique dans le passé, à travers ses offres hybrides, l’entreprise a étendu son champ d’action à de nouvelles zones géographiques jusqu’alors inexploitées, en s’étendant davantage en Asie et aux Etats-Unis.

En fin de compte, grâce à son nouveau modèle de prestation, Tetherfi peut offrir à ses utilisateurs un niveau de service et de choix plus élevé. « Nous nous adaptons à la demande », ajoute M. Binny. « Nous pouvons maintenir sur site ce qu’on nous demande. Et si le client décide d’effectuer une migration dans le cloud, nous respectons sa décision. »

« Et Red Hat OpenShift nous permet de leur offrir la même performance, la même expérience, où qu’ils se trouvent dans leur parcours cloud, poursuit-il. Je sais que l’un de nos principaux concurrents a des ensembles de fonctionnalités différents pour ses solutions sur site et dans le cloud. Ainsi, offrir une expérience commune et unifiée à nos clients a certainement été le facteur déterminant pour certaines de nos victoires. »