TEPL choisit IBM pour créer une plateforme unifiée et évolutive, et accélérer l’intégration post-fusion
Tata Electronics Private Limited (TEPL), acteur mondial de premier plan dans le secteur de la fabrication électronique, étend sa présence grâce à des acquisitions stratégiques dans divers secteurs. Ces acquisitions comprennent des services de fabrication de produits électroniques (EMS), l’assemblage et le test externalisés de semi-conducteurs (OSAT), l’assemblage final, les tests et le conditionnement (FATP), ainsi que la fonderie de semi-conducteurs et les services de conception. Étant donné que les entités nouvellement acquises exploitaient différentes plateformes et différents processus, TEPL a reconnu l’importance de renforcer la visibilité sur l’ensemble des applications, des systèmes middleware et des écosystèmes partenaires. Une stratégie d’intégration transparente était essentielle pour assurer la continuité des activités, améliorer l’efficacité opérationnelle et exploiter pleinement la valeur de ces acquisitions.
Pour atteindre cet objectif, TEPL a décidé de créer une infrastructure d’intégration robuste et évolutive, capable de soutenir sa vision d’entreprise connectée et ses objectifs de croissance à long terme.
Pour soutenir sa vision d’entreprise connectée, TEPL a adopté le cadre NextGen B2B développé par Tata Consultancy Services (TCS), une filiale du groupe Tata, et construit sur la plateforme IBM® webMethods Hybrid Integration. Tourné vers l’avenir, ce cadre offrait l’évolutivité et la flexibilité dont TEPL avait besoin pour unifier son écosystème en pleine croissance.
Dans un premier temps, un cadre pour la capture de connaissances à base de templates a été introduit dans le workflow afin de documenter et d’analyser les interfaces existantes, les connexions partenaires et les intégrations système des entités acquises. Ce processus a permis de structurer les bases d’une intégration sans heurts.
TCS a utilisé IBM WebMethods Hybrid Integration pour mettre en place une solide plateforme d’intégration d’application à application (A2A) et B2B pour relier les principaux systèmes de TEPL : Ces systèmes connectés comprenaient le système de gestion de la production (MES), la gestion et le traitement des commandes, la gestion des entrepôts, la maintenance des usines, le SAP, la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la gestion de la relation fournisseur, les systèmes logistiques tiers et plus encore.
Grâce au partenariat stratégique entre TCS et IBM, TEPL a pu rationaliser la gestion des licences et assurer une mise en œuvre rapide de la plateforme d’intégration. En parallèle, un modèle de gouvernance de l’intégration regroupant bonnes pratiques, directives standardisées et rôles clairement définis a été mis en œuvre afin d’assurer l’évolutivité, la cohérence et l’excellence opérationnelle à long terme.
Grâce au cadre d’intégration B2B NextGen, TEPL fonctionne désormais sur un réseau dorsal d’intégration sécurisé qui relie les systèmes internes, les partenaires, les fournisseurs et les prestataires de services logistiques. La plateforme unifiée améliore la visibilité des données et favorise une collaboration fluide entre les entités acquises, ce qui permet à TEPL de fonctionner comme une véritable entreprise connectée.
Robuste et évolutive, la plateforme traite actuellement plus de 100 millions de transactions par an, et les volumes augmentent de manière exponentielle à mesure que TEPL multiplies les usines, les processus et les applications. La plateforme a également permis à TEPL d’aligner la technologie sur les besoins de l’entreprise, afin d’accélérer la prise de décision et d’axer ses opérations sur l’information.
Le cadre de gouvernance permettra à TEPL d’intégrer ses futures acquisitions avec rapidité et cohérence, d’accélérer la création de valeur et de soutenir sa stratégie de croissance à long terme. Dans l’ensemble, l’efficacité opérationnelle s’est améliorée et les processus ont été simplifiés grâce au partenariat stratégique entre TCS et IBM.
Tata Electronics Private Limited (TEPL) est une coentreprise greenfield du groupe Tata créée en 2020, et dont le siège social est situé à Mumbai, en Inde. Spécialisée dans l’usinage de précision, l’assemblage et l’emballage de semi-conducteurs, l’entreprise répond aux besoins de ses clients internationaux issus des secteurs de l’électronique et de la haute technologie. Tata Electronics joue un rôle essentiel dans le développement de l’écosystème indien de fabrication de produits électroniques et contribue à l’autosuffisance du pays en matière de semi-conducteurs. Cette entreprise en pleine croissance allie infrastructure de pointe, pratiques axées sur la durabilité et main-d’œuvre hautement qualifiée.
Tata Consultancy Services (TCS) est une entreprise mondiale de services informatiques, de conseil et de solutions métier dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde. Fondée en 1968, TCS fait partie du Tata Group et dessert des clients dans plus de 150 pays. L’entreprise offre une vaste gamme de services technologiques et d’ingénierie, avec une expertise approfondie dans la transformation numérique, la technologie cloud, l’IA et l’intégration d’entreprise. Avec plus de 600 000 employés et un chiffre d’affaires dépassant les 29 milliards de dollars pour l’exercice 2024, TCS fait partie des sociétés de services informatiques les plus importantes et les plus respectées au monde.
IBM webMethods Hybrid Integration fournit une automatisation alimentée par l’IA pour vous aider à connecter de façon fluide les applications, les API, les transactions B2B, les événements et les fichiers dans votre environnement hybride.
