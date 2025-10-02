Pour soutenir sa vision d’entreprise connectée, TEPL a adopté le cadre NextGen B2B développé par Tata Consultancy Services (TCS), une filiale du groupe Tata, et construit sur la plateforme IBM® webMethods Hybrid Integration. Tourné vers l’avenir, ce cadre offrait l’évolutivité et la flexibilité dont TEPL avait besoin pour unifier son écosystème en pleine croissance.

Dans un premier temps, un cadre pour la capture de connaissances à base de templates a été introduit dans le workflow afin de documenter et d’analyser les interfaces existantes, les connexions partenaires et les intégrations système des entités acquises. Ce processus a permis de structurer les bases d’une intégration sans heurts.

TCS a utilisé IBM WebMethods Hybrid Integration pour mettre en place une solide plateforme d’intégration d’application à application (A2A) et B2B pour relier les principaux systèmes de TEPL : Ces systèmes connectés comprenaient le système de gestion de la production (MES), la gestion et le traitement des commandes, la gestion des entrepôts, la maintenance des usines, le SAP, la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la gestion de la relation fournisseur, les systèmes logistiques tiers et plus encore.

Grâce au partenariat stratégique entre TCS et IBM, TEPL a pu rationaliser la gestion des licences et assurer une mise en œuvre rapide de la plateforme d’intégration. En parallèle, un modèle de gouvernance de l’intégration regroupant bonnes pratiques, directives standardisées et rôles clairement définis a été mis en œuvre afin d’assurer l’évolutivité, la cohérence et l’excellence opérationnelle à long terme.