Tendium (lien externe à ibm.com) estime que tous les acteurs du secteur devraient avoir les capacités de participer aux marchés publics. Et elle développe les outils pour leur donner les moyens d’y parvenir. La plateforme de Tendium centralise les données sur les appels d’offres et utilise la numérisation et l’automatisation pour moderniser l’ensemble du processus de bout en bout. Cette approche permet des achats plus efficaces, transparents et accessibles, au profit des gouvernements, des entreprises et des particuliers.