Une petite équipe a mis au point un nouveau style de développement axé sur l’IA à l’aide de Bob

Les progrès de l’IA générative permettent même aux entreprises individuelles et aux petites équipes de se lancer dans le développement avancé et l’automatisation des activités. Dans le même temps, alors que la gamme d’outils d’IA s’étend rapidement, beaucoup d’entreprises et de développeurs se demandent quelle IA utiliser et comment l’intégrer au mieux dans leurs tâches.

Dans les entreprises gérées par de petites équipes, bien souvent, chaque personne assume plusieurs rôles. Par conséquent, la question clé n’est plus simplement de savoir comment améliorer l’efficacité, mais bien de savoir si une approche axée sur l’IA peut transformer les méthodes de travail.

TechMind Co., Ltd. s’intéresse également à la façon dont l’IA peut servir non pas comme un « outil qui répond aux questions », mais comme un « partenaire dans le processus de développement », dans le cadre d’initiatives liées à l’IdO et de séminaires organisés.

La sécurité et la gouvernance étaient également des aspects importants à prendre en compte lors de l’utilisation de l’IA générative pour les affaires. La simple commodité ne suffisait pas ; la possibilité d’utiliser la technologie de manière sûre et fiable sur le long terme a également eu un impact majeur sur la décision de l’adopter.

Pour TechMind, pouvoir commencer à utiliser IBM Bob rapidement, dès que nécessaire, était une autre exigence importante. Au lieu de passer par un traditionnel représentant commercial, il était essentiel, pour une entreprise qui privilégie la rapidité, de pouvoir démarrer immédiatement.