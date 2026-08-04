Une petite équipe a mis au point un nouveau style de développement axé sur l’IA à l’aide de Bob

En tant que pionnier de l’adoption d’IBM Bob pour le e-commerce, TechMind innove dans le développement de produits grâce aux agents IA.
Les progrès de l’IA générative permettent même aux entreprises individuelles et aux petites équipes de se lancer dans le développement avancé et l’automatisation des activités. Dans le même temps, alors que la gamme d’outils d’IA s’étend rapidement, beaucoup d’entreprises et de développeurs se demandent quelle IA utiliser et comment l’intégrer au mieux dans leurs tâches.
Dans les entreprises gérées par de petites équipes, bien souvent, chaque personne assume plusieurs rôles. Par conséquent, la question clé n’est plus simplement de savoir comment améliorer l’efficacité, mais bien de savoir si une approche axée sur l’IA peut transformer les méthodes de travail.
TechMind Co., Ltd. s’intéresse également à la façon dont l’IA peut servir non pas comme un « outil qui répond aux questions », mais comme un « partenaire dans le processus de développement », dans le cadre d’initiatives liées à l’IdO et de séminaires organisés.
La sécurité et la gouvernance étaient également des aspects importants à prendre en compte lors de l’utilisation de l’IA générative pour les affaires. La simple commodité ne suffisait pas ; la possibilité d’utiliser la technologie de manière sûre et fiable sur le long terme a également eu un impact majeur sur la décision de l’adopter.
Pour TechMind, pouvoir commencer à utiliser IBM Bob rapidement, dès que nécessaire, était une autre exigence importante. Au lieu de passer par un traditionnel représentant commercial, il était essentiel, pour une entreprise qui privilégie la rapidité, de pouvoir démarrer immédiatement.
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Shintaroh Shibuya, directeur représentant de TechMind, suivait IBM Bob depuis la phase d’accès anticipé. Les achats en ligne étant déjà monnaie courante pour les produits d’autres entreprises, il s’attendait à ce qu’IBM Bob soit également disponible par ce moyen.
Dès qu’IBM Bob a été disponible à l’achat en ligne, TechMind en a fait l’acquisition. L’entreprise a particulièrement apprécié l’expérience d’achat en libre-service, qui lui a permis d’adopter la solution au moment précis où elle en avait besoin, sans passer par un représentant commercial.
« L’achat en ligne permet aux personnes qui le souhaitent d’accéder immédiatement aux produits. C’est pourquoi j’ai commandé Bob dès le premier jour », explique Shintaroh Shibuya. Revenant sur le processus d’achat, il ajoute : « J’ai pu effectuer l’achat sans problème en utilisant une carte bancaire standard. J’ai également apprécié de ne pas avoir à enregistrer de carte pour profiter de l’offre d’essai. »
TechMind a également approfondi son engagement auprès d’IBM par le biais d’événements organisés par IBM tels que « TechXchange », où les utilisateurs partagent des cas d’utilisation des technologies IBM et les dernières nouveautés techniques. Cela a permis de prendre la parole lors d’événements liés à IBM Bob. L’exposition aux informations et aux cas d’utilisation d’autres utilisateurs passant d’un développement centré sur l’humain à une conception centrée sur IBM Bob (agent IA) a encore élargi la manière dont TechMind utilise IBM Bob.
La confiance dans la gouvernance et la sécurité d’IBM soutient également l’utilisation continue de la technologie par TechMind, en particulier pour savoir si l’IA peut être utilisée en toute sécurité pour les tâches métier. « Parce que c’est IBM, nous l’utilisons en sachant que la sécurité est comprise », explique le directeur.
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Grâce à son utilisation d’IBM Bob, TechMind commence à instaurer une nouvelle façon de travailler dans laquelle l’IA est intégrée aux opérations non pas simplement comme un outil de support, mais comme un « partenaire de développement ». La recherche de capteurs et la préparation de prototypes, qui prenaient autrefois une semaine, ont été ramenées à 30 minutes seulement, tandis que le temps de travail global a été réduit à un vingtième. Le temps ainsi libéré favorise l’expérimentation de nouvelles idées.
Aujourd’hui, TechMind améliore la qualité du code et la précision des résultats en faisant s’examiner plusieurs agents IA mutuellement tout au long du processus de développement. En assurant un fonctionnement continu de l’IA, même une petite équipe peut accélérer le développement et rendre la vérification plus efficace.
TechMind a également entrepris de repenser la répartition des rôles pour les processus d’examen et d’évaluation qui étaient auparavant gérés manuellement, en intégrant l’IA dans les workflows dès le départ. Plutôt que de viser une plus grande efficacité, l’entreprise explore un style de développement qui permettrait même à une petite équipe de créer continuellement de la valeur en définissant clairement « ce à quoi les gens devraient penser » et « ce qui devrait être laissé à l’IA ».
TechMind continue également d’affiner sa façon de concevoir des instructions pour l’IA et de préparer des documents de définition par le biais d’événements et d’activités communautaires. Son style de développement commence à passer de la simple « utilisation » l’IA à un véritable travail sur le principe de la collaboration avec l’IA.
« Je ne pense pas qu’IBM Bob se limite aux applications d’entreprise. La solution est également très efficace pour les entreprises individuelles et les petites équipes de développement agile hautement qualifiées. IBM Bob est également bien adapté aux projets IdO de pointe impliquant des dépendances entre le matériel et le logiciel. Je m’attends à ce que sa précision s’améliore encore à l’avenir », déclare Shintaroh Shibuya, qui cherche déjà à étendre son utilisation aux projets IdO de pointe. Alors que TechMind continue d’expérimenter le développement de produits et la conception commerciale axés sur l’IA, l’entreprise démontre de nouvelles façons pour les petites entreprises d’exploiter l’IA.
TechMind Co., Ltd. accompagne ses clients en tant que partenaire de confiance dans le cadre de sa mission visant à « dynamiser les entreprises en intégrant la puissance de la technologie. » De l’accompagnement au lancement de nouvelles solutions et à l’expansion des canaux de vente, en passant par le conseil en transformation et en croissance d’entreprise, TechMind travaille aux côtés de ses clients jusqu’à l’obtention des résultats. L’entreprise participe également activement à la vérification de la technologie, à la rédaction d’articles et à l’organisation de séminaires utilisant les derniers LLM, Raspberry Pi et dispositifs edge.
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