« Face la généralisation progressive de l'intelligence artificielle, la gouvernance de l’IA devient un impératif pour nos clients », affirme Hasit Trivedi, directeur technique chargé des technologies numériques et responsable de l’IA à l’international chez Tech Mahindra. « Nous comprenons leur besoin de regrouper leurs outils, applications et workflows disparates afin d’en centraliser la gestion. Nous sommes intimement convaincus que l’approche ouverte d’IBM, les nouvelles fonctionnalités de watsonx.governance et l’offre TechM amplifAI faciliteront cette mise à l’échelle et leur permettront d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA au sein de leur entreprise. »



