Sur la base de sa relation de longue date avec BASE Media Cloud et des échanges précédents sur la virtualisation de son stockage, Taylor Made Media était convaincu que la société offrait l'expertise et le support nécessaires au transfert de son stockage et de ses workflows de données. Comprenant l'urgence du projet, transférer 10 To de données en un seul week-end, BASE Media Cloud a utilisé les solutions Aspera on Cloud et IBM Cloud Object Storage, ainsi que ses services de migration et d'assistance pour ce transfert de données de grande envergure.

La décision a été prise un vendredi et les employés de Taylor Made Media travaillaient sans problème dès le lundi suivant, accédant rapidement et à distance aux rushes et aux documents du projet via leurs connexions IP personnelles standard. En raison des restrictions de connectivité IP sur le site de production londonien de l'entreprise, le disque dur a été transféré directement au centre de données basé au Royaume-Uni, en utilisant Aspera on Cloud pour transférer les actifs de ce centre vers IBM Cloud Object Storage.

La solution repose sur le service de transfert de fichiers Aspera on Cloud, tandis que le stockage d'objets IBM Cloud sous-jacent, avec codage d'effacement intégré, offre à Taylor Made Media une sécurité, une résilience et une redondance accrues. Le service combiné BASE Media Cloud et Aspera on Cloud fonctionne comme un service géré dans IBM Cloud data centers au Royaume-Uni, directement connecté à la plateforme IBM Cloud Object Storage.

« Quelques jours après avoir contacté BASE Media Cloud, nous étions complètement équipés pour le télétravail et notre équipe de rédacteurs et de freelances partageait volontiers des séquences et collaborait sur de multiples projets », déclare M. McGinty. « Cela nous a permis de passer d'un travail entièrement basé au bureau à un travail entièrement basé à distance en toute transparence, nous permettant de reprendre le travail à la maison dès le lundi, presque exactement là où nous l'avions laissé au bureau le vendredi ».