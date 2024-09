Depuis 24 ans, Syniti, anciennement connu sous le nom de Back Office Associates, se spécialise dans la fourniture de services de gestion de données et de logiciels à l’échelle de l’entreprise pour certaines des plus grandes entreprises du monde. « Nous nous concentrons sur une chose et nous le faisons très bien, à savoir les données », explique Rex Ahlstrom, directeur de la stratégie et de la technologie chez Syniti. « Nos solutions vont au-delà du recours à des experts techniques pour permettre aux hommes d’affaires et aux travailleurs du savoir d’interagir avec le logiciel et d’obtenir des résultats commerciaux. »

Syniti offre à ses clients une expertise dans un large éventail de secteurs à grande échelle, tels que la gestion du capital, la fabrication, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques et la vente au détail. Pour gérer les projets de migration de données, l’entreprise a créé sa propre plateforme de connaissances Syniti afin de rationaliser les trajets de données, d’accroître l’efficacité et de réduire les erreurs de données.

« Les clients suivent un parcours de données qui couvre toute la durée de vie de leur entreprise, car les données sont constamment transformées et circulent entre les systèmes, explique Ahlstrom. La plateforme Syniti Knowledge est conçue pour être une plateforme unifiée de bout en bout. »

Pendant la majeure partie de son histoire, Syniti s’est concentrée sur les centres de données sur site, car c’est là que les grandes entreprises multinationales hébergeaient leurs ressources informatiques. Cependant, à mesure que le cloud computing se développait et que de plus en plus de clients commençaient à déplacer des bases de données et des applications vers le cloud, Syniti a commencé à étendre ses logiciels et ses services pour soutenir la migration vers le cloud.

La solution SAP S/4HANA est un produit clé du portefeuille de Syniti. Étant donné qu’un nombre croissant de clients SAP migrent leurs workloads vers le cloud, la base de clients SAP représentait un domaine de croissance important pour Syniti.

En 2019, SAP a offert à Syniti la possibilité de commercialiser ses logiciels et services directement aux clients SAP via le programme SAP Solution Extensions. Mais pour figurer dans le catalogue SAP, Syniti devait disposer de sa propre plateforme de migration cloud haute performance opérationnelle d’ici la fin de l’année.

Avant de s’engager dans le catalogue SAP, Syniti devait s’assurer qu’il était possible d’ajouter une solution cloud complète dans ce laps de temps et, le cas échéant, déterminer les paramètres de performance et de tarification. Pour respecter l’échéance de fin d’année, Syniti a lancé un processus d’évaluation approfondi afin de trouver un fournisseur de cloud qui pourrait répondre à ses critères de performance rigoureux.

« Dans les faits, nous prenons toutes les données propriétaires d’une entreprise et nous les gérons dans notre service cloud et le risque associé à une violation, quelle qu’elle soit, serait catastrophique, déclare Ahlstrom. En tant que décision majeure, nous avons estimé que nous devions aller là où nous pensions pouvoir obtenir le niveau de soutien de la direction qui serait nécessaire pour convaincre certaines des plus grandes entreprises du monde de tirer parti de notre service cloud. »