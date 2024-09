Le changement le plus important et le plus fondamental est la nécessité d’accélérer et de rationaliser la demande Delivery Pipeline. Dans le contexte numérique actuel, le temps de mise sur le marché, c’est-à-dire le temps nécessaire pour mettre de nouveaux services à la disposition des clients, est primordial. Mais pour la grande majorité des grands fournisseurs établis qui s’appuient sur des mainframes pour exécuter leurs applications de base, atteindre ce nouveau niveau d’agilité exige de surmonter une série de défis interdépendants ayant un point commun : l’ancienneté et la complexité de l’application.

Le cas de Sun Life Financial illustre la façon dont de nombreux fournisseurs modernisent leurs pratiques de développement d’applications afin de proposer plus rapidement de nouvelles offres numériques à leurs clients. L’une des plus grandes entreprises du Canada, Sun Life savait implicitement que toute la logique commerciale intégrée à ses applications mainframe, développées et mises en œuvre au fil des décennies, continuerait d’être nécessaire à la gestion de ses activités. Dans le même temps, elle a également reconnu l’éventail croissant de risques que le recours à ces applications faisait peser sur sa stratégie de transformation numérique.

En tant que responsable de produit et scrum master au sein du centre d’excellence DevOps de Sun Life, Gary Lesage et son équipe de développeurs sont à la pointe de l’évolution DevOps du mainframe de l’entreprise. Outre les questions relatives aux personnes et aux processus, les exigences en matière d’outillage figurent parmi ses principales priorités.