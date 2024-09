SulAmérica, le plus grand assureur indépendant du Brésil, a toujours fait preuve de vigilance pour trouver des opportunités d'améliorer les relations avec les clients. Par exemple, il offre aux clients un moyen plus simple de déposer une réclamation pour vol de véhicule en créant une application qui utilise un GPS pour signaler et suivre une voiture volée. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la solide expérience de SulAmérica en tant qu'entreprise pionnière qui adopte les nouvelles technologies pour transformer ses activités. Un moteur clé de sa transformation a été son adoption de Kubernetes. SulAmérica dispose d'une multitude d'applications vitales internes et destinées aux consommateurs qui s'exécutent sur la plate-forme. Son objectif principal est d'optimiser la façon dont il interagit avec ses clients et de garantir qu'il peut réagir rapidement à la dynamique en constante évolution du marché des assurances.

L'exploitation de Kubernetes à l'échelle est une initiative complexe. L'équipe NOC & Web de SulAmérica est responsable des performances de 57 applications essentielles à la mission. Ces applications comprennent environ 7 000 conteneurs (~3 000 pods) et s'exécutent sur un mélange hybride de Red Hat® OpenShift® (virtuel et bare metal), de Google Kubernetes Engine (GKE) et d'Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Comme de nombreuses organisations, l'équipe s'est appuyée sur le contrôle : en appliquant OpenShift et d'autres tableaux de bord pour gérer la plateforme et son outil d'optimisation des coûts du cloud hybride pour surveiller toutes ses applications. En cas de goulot d'étranglement des ressources, l'équipe a recherché des indicateurs d'utilisation pour identifier le problème. Avec cette approche manuelle, l'équipe réagissait aux problèmes de performances après leur apparition. Cela la ralentissait et l'empêchait de consacrer le plus de temps possible à l'innovation que son investissement dans Kubernetes était censé favoriser. Son approche actuelle ne pouvait pas s'adapter aux besoins métier de SulAmérica.

La résilience devenait également un problème. Lorsque l'un de ses nœuds bare metal est tombé en panne en raison d'un certificat d'hôte expiré, l'équipe savait qu'elle devait modifier la façon dont elle gérait les ressources. « L'entreprise s'appuie sur nous pour garantir la performance de nos applications afin que nos clients bénéficient de la meilleure expérience possible lorsqu'ils utilisent nos services numériques », explique l'analyste technologique principal de l'équipe NOC & Web de SulAmérica. « Au fur et à mesure que notre entreprise s'est développée, la plateforme OpenShift devait évoluer et nous savions qu'il devait y avoir un meilleur moyen de gérer la complexité. » C'est pourquoi elle s'est tournée vers la solution IBM® Turbonomic® d'optimisation des coûts du cloud hybride.