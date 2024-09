StarHub (lien externe à ibm.com) est une entreprise singapourienne de premier plan qui fournit des solutions numériques, de communication et de divertissement de classe mondiale. Grâce à sa vaste infrastructure fibre et sans fil et à ses partenariats mondiaux, elle offrent aux particuliers, aux foyers et aux entreprises des services mobiles et fixes de qualité, une large gamme de contenus premium et une gamme diversifiée de solutions de communication. Elle développe également et fournit aux entreprises et aux gouvernements des solutions, telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'analyse de données, l'Internet des objets et la robotique.