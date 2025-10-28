Pour rester compétitif dans le secteur très dynamique de l’assurance, SOMPO s’est associé à IBM pour moderniser son système COBOL existant. L’entreprise est passée à une plateforme Java utilisant IBM WebSphere Liberty, qui fait partie d’IBM JSphere Suite for Java. Cette modernisation des applications a simplifié l’administration de l’infrastructure, amélioré la productivité des développeurs et réduit les coûts.



La décision d’adopter Liberty a été motivée par trois facteurs clés :

la réduction de la workload opérationnelle du système d’infrastructure ;

l’amélioration de la productivité du développement d’applications ;

la réduction globale des coûts.

Hiroshi Kato, ingénieur principal, déclare : « Liberty est le meilleur moyen de maintenir et de gérer un système comprenant plus de 100 serveurs et un service en ligne 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec un minimum de main-d’œuvre. »



Les efforts communs ont également permis de mettre en place une plateforme évolutive et efficace et d’approfondir la collaboration de SOMPO avec IBM et l’écosystème Java au sens large.