SOMPO Holdings se modernise avec IBM WebSphere Liberty
SOMPO Holdings, un géant japonais de l’assurance depuis 130 ans, était confronté à des défis croissants, son système central devenant de plus en plus sollicité et coûteux en raison d’une dette technique (modifications du code sur plusieurs années) et d’une croissance organique due à des fusions. L’augmentation de la consommation des cœurs de processeur a fait grimper les dépenses, tandis que la complexité du système ralentissait les employés et frustrait les clients en raison de temps de réponse lents et de fonctionnalités limitées. Sans modernisation, SOMPO risquait de voir ses coûts augmenter, sa compétitivité diminuer et la fidélité de ses clients se détériorer. Déterminé à agir, le groupe s’est fixé pour objectif de réduire l’utilisation des cœurs, d’augmenter la productivité et de se positionner pour une innovation numérique à long terme.
Pour rester compétitif dans le secteur très dynamique de l’assurance, SOMPO s’est associé à IBM pour moderniser son système COBOL existant. L’entreprise est passée à une plateforme Java utilisant IBM WebSphere Liberty, qui fait partie d’IBM JSphere Suite for Java. Cette modernisation des applications a simplifié l’administration de l’infrastructure, amélioré la productivité des développeurs et réduit les coûts.
La décision d’adopter Liberty a été motivée par trois facteurs clés :
Hiroshi Kato, ingénieur principal, déclare : « Liberty est le meilleur moyen de maintenir et de gérer un système comprenant plus de 100 serveurs et un service en ligne 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec un minimum de main-d’œuvre. »
Les efforts communs ont également permis de mettre en place une plateforme évolutive et efficace et d’approfondir la collaboration de SOMPO avec IBM et l’écosystème Java au sens large.
Après la transformation, SOMPO a réalisé d’importants gains d’efficacité. Le nouveau système SOMPO-MIRAI a rationalisé la gestion de plus de 100 serveurs et de sept environnements avec un personnel minimal. Cela a entraîné une réduction de 54 % du nombre de cœurs de processeur et de 33 % de l’utilisation de la mémoire, soit des économies substantielles. SOMPO poursuit sa collaboration avec IBM. Ce partenariat a même influencé la feuille de route d’IBM WebSphere Liberty grâce à des retours d’expérience sur le terrain, renforçant ainsi le rôle d’IBM en tant que collaborateur permanent.
SOMPO Holdings Group, dont le siège social est situé au Japon, est une société d’assurance et de services financiers de premier plan qui existe depuis plus de 130 ans. Elle propose des assurances dommages, des assurances à l’étranger et des assurances-vie, ainsi que des solutions de soins infirmiers. SOMPO s’engage à protéger les personnes contre les risques et à façonner un avenir plus sain et plus connecté.
