Solitaire Interglobal Ltd.

Avant de lancer Wenebojo, SIL a passé de nombreuses années à développer des modèles prédictifs complexes et continue encore aujourd’hui. Grâce à son outil, The Global Security Watch, l’entreprise crée, en effet, plus de 250 millions de modèles de performance par an, générant des milliards de points de données axés sur la sécurité et la qualité de service. Quand le moment de choisir une plateforme pour Wenebojo est arrivé, Kat Lind et son équipe savaient donc exactement comment aborder la question :

« Nous avons exécuté énormément de modèles pour déterminer l’impact et les facteurs de risques associés. La plateforme qui est arrivée en tête à chaque fois, avec une bonne avance, était IBM Z. »

Après voir arrêté son choix sur la plateforme Z pour des raisons de sécurité et de qualité de service, SIL a décidé de s’en servir comme architecture pour l’ensemble de sa solution cloud. L’infrastructure comprend également la plateforme LinuxONE, ainsi que trois offres IBM Cloud Hyper Protect Services : la solution de confidentialité des données IBM Cloud Hyper Protect DBaaS, la solution de contrôle des accès IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers et le logiciel de gestion des clés IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services. Ensemble, ces produits fournissent un environnement idéal à Wenebojo : l’architecture Z et la plateforme LinuxONE optimisée pour IBM Cloud allient sécurité, fiabilité et évolutivité, tandis que la solution IBM Cloud Hyper Protect Services propose un modèle « en tant que service » extrêmement pratique.

Selon Marisha Jason Kurhara, directrice de l’analyse chez SIL, transférer le flux de production de Wenebojo dans son intégralité (11 sites Web, 23 bases de données, 22 millions de lignes de code et 15 To de données) vers le nouvel environnement s’est avéré incroyablement simple et a pris à peine un peu plus de 27 heures. La gestion continue de la plateforme est tout aussi simple, rajoute-t-elle : « L’un des principaux avantages est de ne pas avoir besoin d’un centre de données. Nul besoin d’employer des techniciens à cet effet. Nous savons que le travail sera fait correctement, et c’est un énorme atout », affirme-t-elle.