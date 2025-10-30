Avant de s’associer à IBM, SOCOMEC s’appuyait sur des moteurs de workflows de documents qui nécessitaient trop d’applications et de correctifs pour répondre aux exigences modernes. Les intégrations étaient point à point et la visibilité entre les systèmes était limitée. « Nous avions besoin d’une solution capable d’orchestrer les workflows entre les applications, en interne comme en externe, explique Michael Kister, responsable informatique chez SOCOMEC. Nous utilisions de plus en plus Salesforce et d’autres outils cloud, et nous avions besoin d’une plateforme capable de suivre le rythme. »

IBM webMethods Hybrid Integration prend en charge l’intégration en temps réel, l’orchestration centralisée des workflows et la gestion sécurisée des API. SOCOMEC a ainsi pu connecter les systèmes hérités à des applications modernes SaaS (logiciel en tant que service), permettant ainsi un échange de données transparent entre les services et les partenaires. Grâce aux capacités hybrides de la solution, l’entreprise peut désormais évoluer dans des environnements cloud et sur site sans nuire aux performances ou à la sécurité.

Les capacités d’analyse intégrées à la plateforme offrent une visibilité approfondie sur les performances du système, ce qui permet à SOCOMEC d’affiner ses opérations en continu. Les fonctionnalités de sécurité améliorées contribuent à protéger les données sensibles à chaque point de contact, renforçant ainsi la confiance et la fiabilité. Ensemble, ces capacités ont permis à SOCOMEC d’innover plus rapidement tout en conservant une base informatique stable et sécurisée.