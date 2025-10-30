Le leader mondial de l’énergie SOCOMEC bénéficie d’une visibilité à 360 degrés sur ses workflows et d’une autonomie grâce à l’intégration hybride
Depuis plus d’un siècle, SOCOMEC est le leader indépendant de la distribution d’énergie basse tension. Ses appareils et services électriques jouent un rôle essentiel dans l’alimentation électrique des environnements critiques, là où cela compte le plus. Bien que rarement mise en avant, l’énergie basse tension est employée pour alimenter tout type d’infrastructures, des centres de données aux hôpitaux en passant par les réseaux modulaires et le stockage d’énergies renouvelables. C’est la force invisible qui permet de sauver des vies, d’éclairer les centres de données et d’assurer la circulation des énergies renouvelables, même lorsque le réseau est sous pression.
Avec les nouveaux vents contraires macroéconomiques et les perturbations géopolitiques, il est plus important que jamais de garantir la sécurité, l’efficacité et l’évolutivité des systèmes basse tension. Pour relever ces défis, SOCOMEC a adopté une approche radicalement nouvelle en matière d’intégration et d’automatisation. À la recherche d’une solution de bout en bout pouvant être utilisée par tous les membres de son équipe, la société a décidé de mettre en œuvre la plateforme IBM webMethods Hybrid Integration.
Avant de s’associer à IBM, SOCOMEC s’appuyait sur des moteurs de workflows de documents qui nécessitaient trop d’applications et de correctifs pour répondre aux exigences modernes. Les intégrations étaient point à point et la visibilité entre les systèmes était limitée. « Nous avions besoin d’une solution capable d’orchestrer les workflows entre les applications, en interne comme en externe, explique Michael Kister, responsable informatique chez SOCOMEC. Nous utilisions de plus en plus Salesforce et d’autres outils cloud, et nous avions besoin d’une plateforme capable de suivre le rythme. »
IBM webMethods Hybrid Integration prend en charge l’intégration en temps réel, l’orchestration centralisée des workflows et la gestion sécurisée des API. SOCOMEC a ainsi pu connecter les systèmes hérités à des applications modernes SaaS (logiciel en tant que service), permettant ainsi un échange de données transparent entre les services et les partenaires. Grâce aux capacités hybrides de la solution, l’entreprise peut désormais évoluer dans des environnements cloud et sur site sans nuire aux performances ou à la sécurité.
Les capacités d’analyse intégrées à la plateforme offrent une visibilité approfondie sur les performances du système, ce qui permet à SOCOMEC d’affiner ses opérations en continu. Les fonctionnalités de sécurité améliorées contribuent à protéger les données sensibles à chaque point de contact, renforçant ainsi la confiance et la fiabilité. Ensemble, ces capacités ont permis à SOCOMEC d’innover plus rapidement tout en conservant une base informatique stable et sécurisée.
La migration du progiciel de gestion intégré (ERP) de SOCOMEC comprenait des intégrations pour la gestion des commandes, la facturation, le contrôle des stocks et les achats. L’entreprise a utilisé IBM webMethods Hybrid Integration pour repenser 65 processus métier et intégrer plus de 100 applications. Aujourd’hui, 11 filiales opèrent avec une visibilité totale à 360 degrés sur les données. Le système orchestre désormais plus de 10 000 interfaces par jour et s’adapte en permanence à l’ajout de nouveaux processus.
Grâce au nouveau système, les clients, partenaires et distributeurs de SOCOMEC peuvent consulter les devis, les factures, les expéditions et le statut des commandes via les communautés Salesforce, sans avoir besoin de l’intervention du service informatique. M. Kister remarque : « webMethods nous offre une vue centralisée de tout. Si nous voulons changer quelque chose, nous pouvons immédiatement voir comment cela affecte les autres domaines. »
SOCOMEC a également éliminé l’exposition de son infrastructure interne en remplaçant une architecture complexe de proxys et de pare-feux par une passerelle API unique. IBM webMethods Hybrid Integration est équipé d’une protection avancée contre les menaces, de contrôles d’accès basés sur les rôles et de flux de données chiffrés. Ces fonctionnalités permettent de gérer la sécurité et la conformité à chaque point d’intégration, même lorsque le système s’étend aux environnements cloud et sur site. Le passage aux services basés sur le cloud permet de réduire les coûts de traitement, d’améliorer l’évolutivité et de soutenir les objectifs de durabilité.
Grâce à une automatisation plus intelligente, les équipes commerciales de SOCOMEC peuvent désormais résoudre elles-mêmes la plupart des exceptions de workflow, comme le traitement des commandes. Lorsqu’une erreur est déclenchée (en raison de blocages financiers, d’un manque de stock ou de l’envoi d’un produit incorrect), l’équipe en est immédiatement informée. Elle a accès à l’ensemble du workflow depuis une console et peut corriger l’erreur en quelques clics. « Avant, personne ne savait qu’une erreur s’était produite avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, explique M. Kister. Et même dans ce cas, le service informatique était contacté par e-mail et supposait que le problème nécessitait une mise à jour, une modification SQL ou une autre intervention technique qui n’était en réalité pas nécessaire. Désormais, le personnel commercial peut résoudre la plupart des exceptions par lui-même, et le service informatique n’intervient que pour des raisons techniques. »
À l’avenir, SOCOMEC prévoit de déployer des outils et des workflows similaires pour soutenir plus de 400 techniciens qualifiés. L’entreprise prévoit également d’adopter les microservices et les DevOps, deux initiatives facilitées par les bases établies avec IBM webMethods Hybrid Integration.
Chaque vie touchée par SOCOMEC dépend de la fiabilité. En alliant la puissance du cloud, des API et de l’intégration hybride, SOCOMEC a gagné en visibilité, en sécurité et en connectivité. Ces innovations devraient permettre à SOCOMEC d’assurer un éclairage fiable et durable pour les générations futures.
SOCOMEC est une entreprise leader dans la fabrication et les services électriques, spécialisée dans la distribution d’énergie basse tension. Forte de plus d’un siècle d’innovation, son équipe mondiale d’experts contribue au fonctionnement continu des centres de données, des établissements de santé et des infrastructures critiques. En 2022, SOCOMEC a obtenu la note « Or » de l’agence indépendante de notation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) EcoVadis. Cela la place parmi les 5 % des entreprises les plus performantes en matière de durabilité, tant dans leurs pratiques commerciales que dans leur culture.
L’automatisation alimentée par l’IA augmente l’agilité dans les API, les applications, les événements, les fichiers et l’échange de données informatisé (EDI) B2B.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et webMethods Hybrid Integration sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.