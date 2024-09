Alors que l’entreprise se développait et fournissait de plus en plus de produits de divertissement à davantage de clients dans un plus grand nombre de pays, elle avait besoin d’un réseau plus vaste pour faire face à cette croissance. Pour gérer son réseau plus étendu, Sky avait besoin de capacités supplémentaires de surveillance des performances. Au fur et à mesure qu’elle a étendu son réseau, Sky a également étendu son déploiement de surveillance et SevOne NPM a toujours été à la hauteur de la tâche.

Avec le temps et l’apparition de nouvelles technologies, Sky a cherché à intégrer bon nombre de ces avancées technologiques dans ses opérations. Au cours des dernières années, l’équipe d’assurance réseau de Sky a progressivement intégré plusieurs architectures et ressources réseau de nouvelle génération dans ses stratégies de systèmes de soutien aux opérations (OSS). Ces changements se sont concentrés sur un passage progressif, mais soutenu de l’approche existante de l’entreprise, qui reposait fortement sur l’équipement de réseau physique, à une infrastructure de réseau virtualisé et de cloud de nouvelle génération.

Comme toujours, l’équipe Sky s’est assurée qu’elle disposait des capacités de surveillance des performances nécessaires pour surveiller et gérer les nouveaux éléments d’infrastructure dynamiques qu’elle mettait en œuvre.

Pour répondre à ces nouvelles exigences en matière de surveillance des performances du réseau, l’équipe de Sky s’est une nouvelle fois tournée vers SevOne NPM.