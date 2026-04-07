Partir du bon pied

Chez Skechers USA, Inc., les chaussures ne se contentent pas d’être pratiques : elles constituent une puissante combinaison d’innovation technologique et d’identité personnelle. La collection de chaussures, vêtements et accessoires lifestyle et performance de Comfort Technology Company est disponible dans 180 pays et territoires, en ligne et en magasin. Avant-gardiste, innovante et toujours à la pointe de la tendance, Skechers est devenue la marque préférée de millions de clients du monde entier qui cherchent à s’exprimer avec style et confort, à la maison comme au travail.

L’engagement de Skechers envers l’innovation est également omniprésent dans l’ensemble de son organisation informatique. Pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et offrir une expérience client encore meilleure, l’équipe de la plateforme cloud souhaitait moderniser son infrastructure en abandonnant ses centres de données internes. Mais avec des workloads répartis entre Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud et d’autres fournisseurs de service cloud, le parcours cloud de l’entreprise s’est avéré complexe. Il lui a fallu adopter une approche plus automatisée et en libre-service pour atteindre ses objectifs.

« Nous sommes en pleine migration vers le cloud depuis plusieurs années. Bon nombre de nos workloads s’exécutent déjà dans le cloud, mais l’un des plus grands défis d’un point de vue commercial et technologique était de savoir comment accélérer cela », précise Ramon Borunda, ingénieur en chef des plateformes cloud chez Skechers.