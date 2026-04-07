Partir du bon pied

Un détaillant mondial de plusieurs milliards de dollars renforce sa position dans le secteur grâce au libre-service et à l’automatisation avec Terraform.
Chez Skechers USA, Inc., les chaussures ne se contentent pas d’être pratiques : elles constituent une puissante combinaison d’innovation technologique et d’identité personnelle. La collection de chaussures, vêtements et accessoires lifestyle et performance de Comfort Technology Company est disponible dans 180 pays et territoires, en ligne et en magasin. Avant-gardiste, innovante et toujours à la pointe de la tendance, Skechers est devenue la marque préférée de millions de clients du monde entier qui cherchent à s’exprimer avec style et confort, à la maison comme au travail.
L’engagement de Skechers envers l’innovation est également omniprésent dans l’ensemble de son organisation informatique. Pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et offrir une expérience client encore meilleure, l’équipe de la plateforme cloud souhaitait moderniser son infrastructure en abandonnant ses centres de données internes. Mais avec des workloads répartis entre Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud et d’autres fournisseurs de service cloud, le parcours cloud de l’entreprise s’est avéré complexe. Il lui a fallu adopter une approche plus automatisée et en libre-service pour atteindre ses objectifs.
« Nous sommes en pleine migration vers le cloud depuis plusieurs années. Bon nombre de nos workloads s’exécutent déjà dans le cloud, mais l’un des plus grands défis d’un point de vue commercial et technologique était de savoir comment accélérer cela », précise Ramon Borunda, ingénieur en chef des plateformes cloud chez Skechers.
En tant que pilote de la transformation cloud de l’entreprise, l’équipe de la plateforme cloud Skechers faisait de son mieux pour aider les parties prenantes à réévaluer et à repenser l’infrastructure. Mais plusieurs obstacles majeurs la freinaient.
Pour commencer, les demandes de ressources soumises via de simples formulaires ServiceNow avec des questions ouvertes laissaient place à l’interprétation, nécessitant de nombreux échanges entre les parties pour clarifier les besoins et confirmer les approbations. Les délais de traitement étaient donc très longs, ce qui a placé ce problème en tête de sa liste de priorités.
L’objectif de l’équipe était de s’assurer que, lorsqu’un utilisateur final soumettait une demande via ServiceNow, tout le processus se déroulait sans interruption. Alors que certains processus sécurisés nécessitaient l’examen, la vision ultime était un modèle en libre-service entièrement automatisé, lors duquel une demande déclenche des actions en back-end et élimine les étapes manuelles.
En plus de résoudre ces problèmes liés aux demandes de ressources, l’équipe chargée de la plateforme cloud devait mettre en œuvre la sécurité de manière proactive dès le début du processus de provisionnement du cloud. À l’époque, les ingénieurs de plateforme avaient la liberté de construire et déployer les ressources comme bon leur semblait, ce qui entraînait des incohérences, même entre des ressources du même type, et augmentait la probabilité d’erreur humaine. En matière de sécurité, le risque lié à une mauvaise configuration des ressources du cloud était important.
Enfin, l’équipe souhaitait atteindre l’objectif à long terme d’intégrer le FinOps à ses processus afin d’améliorer la prévisibilité des dépenses et de la budgétisation.
M. Borunda était convaincu d’avoir trouvé la solution. « Je suis un fervent utilisateur de Terraform Community Edition depuis de nombreuses années. L’idée d’utiliser l’offre SaaS (logiciel à la demande) nous semblait tout à fait logique. Nous avons adopté Terraform parce qu’il nous permet de continuer à écrire notre code sans plus nous soucier des tâches administratives qui l’entourent », explique-t-il.
IBM® Terraform sur la plateforme cloud HashiCorp fournit à Skechers des mécanismes pour moderniser l’administration et la gestion de son infrastructure de l’intérieur. Les formulaires ServiceNow spécifiques aux ressources, avec des questions très ciblées et fermées, fournissent désormais à l’équipe de la plateforme cloud tous les détails nécessaires en amont. Un workflow automatisé rationalise l’examen et l’approbation, et accélère le provisionnement tout en tenant toutes les parties informées.
« Ce flux particulier a rencontré un immense succès auprès de nos utilisateurs finaux. » Ils apprécient d’être tenus au courant au lieu de se retrouver dans « une impasse » sans que leurs tickets soient réellement pris en compte », affirme M. Borunda.
Les pratiques de déploiement incohérentes appartiennent au passé, tout comme les risques qu’elles posent. « Grâce à Terraform et à son registre privé, nous disposons de modules réutilisables, ce qui nous permet d’assurer la cohérence de nos processus de développement, chose que nous n’avions pas auparavant », explique M. Borunda. « La possibilité de créer des modules réutilisables représente un atout considérable pour mon équipe, nos utilisateurs finaux et, au final, nos clients. »
Terraform permet également à l’équipe d’intégrer des outils tiers dans le cycle d’exécution, fournissant des projections de coûts, des analyses de cybersécurité et des garde-fous et comblant ainsi avec succès les lacunes en FinOps et en sécurité.
Terraform a permis à Skechers d’aller de l’avant dans le domaine du cloud et dans son activité. Selon Gabriel Sandoval, responsable de la plateforme cloud chez Skechers, « le passage à Terraform nous a permis de résoudre de nombreux problèmes. Sans cela, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui. »
L’intégration de ServiceNow et de Terraform a réduit la durée du workflow de provisionnement de plusieurs jours ou semaines à quelques heures, améliorant ainsi le délai de mise sur le marché et l’expérience client. « Nos utilisateurs finaux sont vraiment contents car il leur suffit d’ouvrir un ticket et, une fois les approbations reçues, il leur faut environ quatre minutes pour créer les ressources », explique M. Borunda. « Cela change tout quant à la rapidité avec laquelle nous pouvons proposer de nouvelles fonctionnalités à nos clients. »
Mme Borunda reconnaît également le rôle qu’a joué AWS dans la transformation de Skechers. « Nous avons trouvé un véritable partenaire chez AWS. Ils proposent de nombreux services et conseils pour nous aider à adopter correctement leurs services, et nous leur en sommes très reconnaissants. »
Toutes ces améliorations ont considérablement changé la façon dont les clients peuvent interagir avec la marque. « Lorsque les clients se rendent en magasin pour acheter une paire de chaussures, le passage en caisse est beaucoup plus rapide. » Ils peuvent également utiliser les bornes ou un iPad à la place des caisses enregistreuses, ce qui leur permet d’établir un lien avec le personnel », affirme M. Sandoval.
Le succès de Skechers avec Terraform a donné envie à l’équipe de découvrir comment d’autres technologies de HashiCorp (une société IBM) pourraient s’intégrer à ses plans de modernisation. L’entreprise envisage actuellement de mettre en œuvre IBM Vault pour le courtage d’identité et la gestion des secrets, ainsi que Sentinel, le cadre de politique en tant que code dans Terraform et d’autres solutions HashiCorp. « En ce qui concerne notre parcours cloud, nous voulons continuer notre migration, mais aussi trouver un moyen de complètement automatiser les choses, et nous espérons continuer notre partenariat avec HashiCorp », explique Borunda.
Entreprise citée au classement Fortune 500, dont le siège social est situé en Californie du Sud, Skechers a passé plus de 30 ans à donner aux hommes, aux femmes et aux enfants partout dans le monde les moyens de se sentir bien dans leurs baskets. Le développement de technologies liées au confort est au cœur de son activité, ce qui l’amène à proposer des produits élégants, innovants et de qualité à un prix raisonnable. Qu’il s’agisse de sa gamme variée de chaussures ou d’une gamme croissante de vêtements et d’accessoires, Skechers est une marque lifestyle complète.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2025.
IBM, le logo IBM, Terraform et Vault sont des marques d’IBM Corp. déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.