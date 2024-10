Scotiabank a choisi IBM Financial Transaction Manager (FTM) comme pilier de son nouveau centre de traitement centralisé des paiements. Le centre de paiement de Scotiabank représente chaque type de paiement sous forme de logique métier exécutée sur la plateforme FTM. Lorsqu’une transaction arrive, une couche de mise en correspondance transforme le message en un format unique et canonique, identifie le système de règlement des paiements cible, puis transforme le message dans le format cible du système en aval. Tous les principaux flux de paiement de la banque sont désormais agrégés sur la plateforme centrale, et Scotiabank procède actuellement à la mise hors service des anciens systèmes de paiement et au regroupement des volumes sur la plateforme unique.

Scotiabank a exécuté la première phase du programme de modernisation des paiements en appliquant la méthodologie traditionnelle en cascade entre 2012 et 2016. Bien que réussie, l’entreprise a constaté que la méthode était lente et séquentielle, et ne répondait pas aux attentes en matière de délai de mise sur le marché. Pour tirer pleinement parti de la puissance de la plateforme technologique moderne, la banque a recalibré la méthodologie du projet et lancé un nouveau programme innovant, « Agile for Payments ». Plusieurs laboratoires axés sur les paiements ont été mis en place, notamment l’amélioration des services de paiement et la modernisation de l’écosystème de traitement de bout en bout.

Scotiabank, en partenariat avec la société Agile by Design Inc. basée à Toronto, a entrepris de mettre en place une agilité métier spécialement conçue pour le secteur des paiements, en adoptant une approche du changement organisationnel axée sur la conception. Grâce à une méthodologie agile appliquée aux paiements, Scotiabank a pu aligner l’environnement technologique, la structure organisationnelle et les objectifs stratégiques pour maximiser les ratios de productivité. La banque s’est appuyée sur les bonnes pratiques agiles et les a personnalisées pour accélérer la livraison et le retour d’information sur les fonctionnalités de paiement.

FTM dispose de plusieurs fonctionnalités clés en main qui soutiennent l’approche de développement Agile for Payments, notamment la hiérarchisation des niveaux de paiement, ce qui permet à l’entreprise de garantir que les paiements de grande valeur et/ou prioritaires sont traités avant les autres. FTM dispose également d’un modèle de déploiement précis qui prend en charge le modèle de développement logiciel agile itératif, ce qui a aidé la banque à augmenter le nombre de versions de production par an. Des cycles de publication plus fréquents ont permis à Scotiabank d’accélérer la livraison de nouvelles fonctionnalités de paiement aux clients finaux et d’atténuer les risques liés au déploiement.

FTM est dotée d’une architecture et d’une conception d’application modulaires et orientées objet, et les opérations standard telles que le regroupement et le dégroupement des paiements sont partagées dans l’ensemble du processus de traitement des paiements. Cette approche élimine les doublons pendant le processus de développement, ce qui accélère la mise sur le marché.

« En combinant la pile technologique moderne et flexible de la plateforme FTM avec les bonnes pratiques de développement agile, nous pouvons faire face aux complexités du traitement des paiements sans sacrifier le délai de mise sur le marché ou la qualité des produits finaux », déclare Greg Lahn, Vice-président, Global Transaction Banking Technology. « Notre approche agile nous aide à faire évoluer notre plateforme, tout en répondant aux besoins de l’entreprise, comme proposer de nouveaux services de paiement aux clients. »