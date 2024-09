SCS a déployé 100 CRM en l’espace de sept mois et ses efforts ont été récompensés par une augmentation rapide du nombre de consommateurs et de petites entreprises qui utilisent les CRM pour déposer et retirer de l’argent. « Nous avons enregistré une moyenne de 100 transactions par jour par CRM, ce qui montre qu’il existe une demande inexploitée de transactions en espèces à l’ère numérique actuelle », explique Darmendran Kunaretnam, directeur général du groupe SCS.

« Nos recherches ont révélé que l’argent liquide est roi, même dans la génération actuelle d’utilisateurs de portefeuilles numériques et électroniques. Nous avons constaté une série de retraits importants pendant les longs week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ». M. Kunaretnam poursuit en ajoutant que l’entreprise a été incitée à introduire le service pour soutenir les initiatives d’inclusion financière de la BNM (PDF, lien externe à ibm.com) afin de soutenir les groupes vulnérables et d’étendre les services financiers mixtes grâce à l’accès au marché et aux catalyseurs de l’écosystème.

Il souligne également que les petits commerçants et les petites et moyennes entreprises ont été séduits par la particularité des CRM Safeguards, à savoir l’acceptation des dépôts en espèces pour les créditer en temps réel sur n’importe quel compte d’épargne, compte courant, compte de prêt et compte de carte de crédit. « La possibilité de déposer les gains dans les dispositifs CRM Safeguards à la fin de la journée au lieu de conserver l’argent jusqu’à l’ouverture de la banque le lendemain est imbattable », ajoute-t-il.

Les CRM, ouverts 24 heures sur 24, sont situés dans des magasins de proximité, des stations-service et des centres commerciaux. L’entreprise est aujourd’hui courtisée par les chaînes de supermarchés et de restauration rapide. Encouragée par le succès rapide et l’accueil positif réservé aux CRM, l’entreprise souhaite installer 500 CRM Safeguards supplémentaires d’ici juin 2026, dont 20 % seront situés dans les communautés non desservies et mal desservies à l’échelle nationale.