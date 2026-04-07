Des rendements accrus grâce à l’automatisation

Comment Riverty a mis en place un workflow de provisionnement unique et automatisé tout en protégeant les données sensibles
Alors que des millions de personnes font confiance aux solutions de paiement numérique de Riverty dans plus de 5 000 boutiques en ligne, la disponibilité et la rapidité sont essentielles. Les ingénieurs de Riverty conçoivent et maintiennent des API à haute disponibilité pour garantir un accès continu et sans interruption. Mais ils travaillaient selon une stratégie informatique dans le cadre de laquelle une équipe centrale servait de fournisseur de service complet. Les demandes relatives à l’infrastructure, des environnements de provisionnement aux secrets en passant par la mise à jour des certificats, se sont accumulées. Les ingénieurs devaient attendre plusieurs jours pour que les tickets soient résolus, retardant la livraison et ajoutant des frictions.
« Notre petite équipe ne doit pas être le goulot d’étranglement de notre grande entreprise en pleine croissance », explique Stephan Kürpick, responsable de l’unité technique des paiements et du crédit chez Riverty. La gestion des secrets n’a fait qu’ajouter à la pression. L’équipe centrale gérait manuellement les secrets dans Azure Key Vault, ce qui engendrait des retards. Cette approche manuelle risquait d’entraîner la prolifération des secrets, l’expiration des identifiants et des mises à jour manquées, ce qui soulevait des problèmes de conformité et d’audit.
Riverty avait besoin d’une plateforme pour rationaliser la gestion de l’infrastructure et de la sécurité tout en répondant aux attentes des développeurs sans avoir à tout construire à partir de zéro. C’est pourquoi ils ont choisi HashiCorp, une société IBM. La rapidité de mise en œuvre était également importante. « Nous voulions implémenter rapidement cette plateforme d’infrastructure plutôt que de passer beaucoup de temps à la créer et à la personnaliser », explique Ozerov.
Avec HashiCorp, Riverty a accéléré sa migration vers le cloud et sa transition vers un modèle DevOps, permettant aux ingénieurs de travailler de manière plus indépendante tout en réduisant les risques. Opérant dans un environnement mondial et multicloud sur Azure et Kubernetes, la cohérence était essentielle ; Riverty a donc adopté IBM Terraform sur HashiCorp Cloud Platform pour standardiser l’infrastructure sous forme de code et automatiser le provisionnement. Les équipes utilisent désormais des modèles réutilisables en libre-service pour déployer l’infrastructure à la demande.
Pour renforcer la conformité, Riverty a adopté IBM Vault, sécurisant les données sensibles et gérant les secrets à grande échelle, avec des contrôles d’accès basés sur les rôles répondant à des exigences strictes en matière d’audit et de réglementation.
Grâce à une infrastructure qui s’améliore en permanence, Riverty est désormais mieux équipé non seulement pour fournir des solutions financières flexibles à ses clients, mais aussi pour stimuler l’innovation afin d’ouvrir une nouvelle ère de technologie financière. La HashiCorp Cloud Platform prend en charge les applications les plus critiques de Riverty tout en permettant aux ingénieurs de commercialiser leurs produits plus rapidement et en toute sécurité.
En conséquence, Riverty a réduit le délai de mise en service de l’infrastructure de plusieurs jours à quelques heures grâce à l’IaC en libre-service, a réduit les cycles de déploiement de plusieurs jours à une seule journée grâce aux workflows basés sur PR et a accéléré les approbations de 80 %. De plus, Riverty a opté pour des solutions open source de pointe, compatibles avec les environnements multicloud. La solution a également permis la découverte automatisée des services et la gestion des secrets pour des centaines de services et des milliers de nœuds, tout en réduisant le temps de configuration de l’équilibrage de charge de 30 minutes à moins d’une minute.
Riverty inaugure une nouvelle ère de liberté financière pour les particuliers et les entreprises en innovant pour répondre aux besoins financiers et aux préoccupations de ses clients. Avec plus de 4 000 employés en Europe et en Amérique du Nord, la société fintech combine technologie, données et optimisation des processus pour offrir la nouvelle génération de solutions financières à des milliers de commerçants et à plus de 28 millions de consommateurs dans le monde entier.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2026.
IBM, le logo IBM, Terraform et Vault sont des marques d’IBM Corp. déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.