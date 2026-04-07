Des rendements accrus grâce à l’automatisation

Alors que des millions de personnes font confiance aux solutions de paiement numérique de Riverty dans plus de 5 000 boutiques en ligne, la disponibilité et la rapidité sont essentielles. Les ingénieurs de Riverty conçoivent et maintiennent des API à haute disponibilité pour garantir un accès continu et sans interruption. Mais ils travaillaient selon une stratégie informatique dans le cadre de laquelle une équipe centrale servait de fournisseur de service complet. Les demandes relatives à l’infrastructure, des environnements de provisionnement aux secrets en passant par la mise à jour des certificats, se sont accumulées. Les ingénieurs devaient attendre plusieurs jours pour que les tickets soient résolus, retardant la livraison et ajoutant des frictions.

« Notre petite équipe ne doit pas être le goulot d’étranglement de notre grande entreprise en pleine croissance », explique Stephan Kürpick, responsable de l’unité technique des paiements et du crédit chez Riverty. La gestion des secrets n’a fait qu’ajouter à la pression. L’équipe centrale gérait manuellement les secrets dans Azure Key Vault, ce qui engendrait des retards. Cette approche manuelle risquait d’entraîner la prolifération des secrets, l’expiration des identifiants et des mises à jour manquées, ce qui soulevait des problèmes de conformité et d’audit.