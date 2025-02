Proximus a lancé IBM Targetprocess et a commencé la transition vers son nouveau modèle opérationnel en janvier 2022.

M. Geusens explique que la mise en œuvre d’IBM Targetprocess est arrivée à un moment idéal, car Proximus cherchait à dimensionner Agile au sein de l’entreprise et a offert aux équipes un nouveau départ pour la gestion des portefeuilles. Depuis, l’entreprise a intégré plus de 3 000 utilisateurs, et les équipes ont été satisfaites de la facilité d’utilisation de la solution et de ses autres avantages.

« Avec Targetprocess, la vision de bout en bout est totalement transparente. Nous savons comment chaque script utilisateur contribue aux priorités stratégiques. Par ailleurs, pour chacune, nous disposons d’une vue d’ensemble de tous les scripts utilisateur en cours. Il est possible de voir les progrès réalisés, de documenter les dépendances et de voir où se trouvent les obstacles », confie Mme Geusens.

Désormais, les chefs de projet ont une meilleure vision du travail, selon Geuse. La visibilité accrue informe l’équipe de gestion et l’aide à prendre des décisions plus rapidement. Cette perspective accrue était presque impossible par le passé, car il fallait consulter une dizaine de fichiers Excel différents et 10 problèmes Jira provenant de différentes équipes, puis extraire des informations de Planview. « Nous avons dû collecter un grand nombre d’informations à partir de différents outils et les combiner. Et c’était très difficile. Mais avec Targetprocess, les données se trouvent au même endroit et l’obtention d’informations est presque automatique », dit-elle.

Grâce à l’utilisation d’IBM Targetprocess par tous les membres de la pratique DevOps de l’entreprise, les équipes collaborent harmonieusement à la poursuite des initiatives Proximus les plus importantes. C’est ce qui permet à l’entreprise de se développer sur le site Agile dans l’ensemble de l’organisation. « Au lieu de disposer de tous ces processus Agile différents, développés de manière organique et difficiles à aligner, nous avons pu mettre en œuvre une méthode de travail uniforme », explique Geusens.