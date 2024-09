Prometeo a été créé dans le cadre d'un concours Call for Code. Il s'agit d'un programme mondial où les développeurs et les autres personnes qui résolvent des problèmes peuvent collaborer sur des projets technologiques open source qui répondent à des enjeux sociaux et humanitaires. Le Call for Code est la plus grande initiative tech for good de ce type. L'organisation sponsorise un concours annuel au cours duquel les gagnants reçoivent des prix en espèces et un soutien complet pour développer et commercialiser leurs solutions.

« J'ai reçu des informations sur Call for Code lors d'une réunion avec IBM », explique Salomé Valero. « Dans la banque où je travaille, on fait beaucoup d'activités bénévoles. Au-delà de l'aspect vertueux, j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité pour tester la nouvelle technologie IBM Cloud. »

Salomé Valero a formé une équipe avec cinq proches et collègues du secteur informatique et a organisé une session de brainstorming sur les catastrophes naturelles du sud de l'Europe avant de se concentrer sur les feux de forêt en Espagne. L'idée originale était de créer une solution pour protéger les habitations des particuliers contre le risque de feu de forêt.

« La success story de Prometeo a commencé par un échec », confie Salomé Valero.

L'équipe a participé au défi Call for Code 2018, mais elle a vite compris que son idée devait être affinée, car elle n'avait pas consulté les experts, les pompiers eux-mêmes. « Après cette expérience, nous nous sommes dit qu'il fallait se rendre en caserne pour tester notre outil avec les pompiers », se souvient Salomé Valero. Comme elle ne connaissait aucun pompier personnellement, Salomé Valero a envoyé des e-mails à ceux qu'elle a pu trouver en ligne, dont le pompier Joan Herrera, un vétéran spécialiste de la gestion des incendies qui fait aujourd'hui partie de l'équipe Prometeo.

Salomé Valero poursuit : « Mon équipe et moi sommes allés dans sa caserne. Il nous a dit qu'on était calés en technologie, mais qu'on ignorait tout des feux de forêt. Il avait raison. Et c'est pour cela que nous n'avions pas gagné le Call for Code. »