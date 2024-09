La modernisation d’une base de données sur site vers le cloud peut prendre des semaines, voire des mois. Profile Centevo avait également besoin d’un moyen spécifique pour stocker les données sensibles et gérer la sécurité, configurer la surveillance des services consommés, du stockage, de la mémoire, du processeur et d’autres tâches de gestion de base de données, et éviter les problèmes de connectivité tout au long d’une migration. Profile Group a choisi Amazon Web Services (AWS) comme principal fournisseur de cloud pour sa gestion d’infrastructure, sa sécurité, sa conformité et sa migration simple pour les déploiements sur site comme IBM Db2. Grâce à la disponibilité de Db2 sur Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), IBM et AWS ont permis à Profile Centevo de migrer de façon fluide ses bases de données et applications Db2 vers le cloud AWS avec des services de migration de bases de données et une compatibilité comparable. Amazon RDS for Db2 automatise les tâches fastidieuses d’administration de bases de données, telles que le provisionnement, les sauvegardes, l’application de correctifs logiciels, la surveillance et bien plus encore, afin de libérer du temps pour innover et générer de la valeur commerciale.

En seulement 15 jours, Profile Centevo a transféré ses environnements de bases de données Db2 sur site et ses applications dans le cloud, ce qui aurait pris trois fois plus de temps sans le service Amazon RDS. Traditionnellement, les tâches fastidieuses telles que la restauration d’une base de données en production ne prenaient que deux jours sans temps d’arrêt ni modification des applications. La migration vers AWS est une étape importante, avec plus de 20 gestionnaires de fonds et distributeurs qui ont adopté la nouvelle plateforme de façon fluide. Profil Centevo a également migré ses services d’intégration de messages, ce qui permet à ses clients d’améliorer leurs services et leurs capacités. Grâce à une infrastructure cloud native moderne sur AWS, Profile Centevo peut désormais rapidement mettre à l’échelle de nouvelles applications et de nouveaux cas d’utilisation dans toutes les régions alors qu’elle cherche à se développer à l’échelle mondiale.

« Amazon RDS for Db2 n’était pas disponible en tant que solution, il aurait pu nous prendre trois fois plus de temps pour moderniser notre instance Db2 vers le cloud, explique Antonis Tsoulidis, architecte cloud et responsable DevOps chez Profile Centevo. « Sans Amazon RDS for Db2, nous aurions dû installer Db2 nous-mêmes, gérer la sécurité et le chiffrement de la base de données, configurer la surveillance de notre instance et gérer les problèmes de connectivité. »