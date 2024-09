OTTO (GmbH & Co. KG)

Lorsqu’OTTO a lancé son activité de vente sur catalogue il y a 70 ans, sa ligne de produits comprenait 28 paires de chaussures. Depuis, l’entreprise de commerce électronique allemande a connu une croissance exponentielle. Elle travaille aujourd’hui avec 6 800 marques proposant trois millions de produits et est le plus grand détaillant en ligne de produits d’ameublement en Allemagne.

Pendant les décennies qui ont suivi la création d’OTTO, son activité de vente sur catalogue a prospéré. L’entreprise s’est rapidement adaptée lorsque, au milieu des années 1990, l’essor des technologies numériques lui a permis de proposer ses produits en ligne.

Sa première expérience dans la vente en ligne a été confiée à un petit service interne, baptisé « new media » (nouveaux médias). Le commerce électronique occupant une place de plus en plus importante dans l’entreprise, OTTO a migré son système back-end traditionnel, statique et axé sur les catalogues, vers un système plus moderne, basé sur le Web.

Parallèlement, les données des clients ont gagné en volume et en importance pour l’entreprise, d’où la nécessité de les protéger. Le processus d’investigation des événements suspects était lourd et chronophage. L’entreprise avait besoin d’une solution centralisée pour surveiller et répondre aux menaces de sécurité dans l’ensemble de l’entreprise.

Pour relever ces défis, OTTO a mis en œuvre la solution de gestion des informations de sécurité et des événements (SIEM) IBM® Security QRadar dans ses locaux. Grâce à la solution QRadar, l’entreprise a consolidé et analysé les données de sécurité provenant de l’ensemble de son infrastructure informatique. Un tableau de bord centralisé fournit une vue des menaces et des activités potentielles et permet aux administrateurs de la sécurité d’effectuer des analyses et de prendre les mesures nécessaires. La solution a permis à l’entreprise de réduire le flux d’analyse des menaces de plusieurs heures à quelques minutes.

Au fil de la transformation numérique d’OTTO, l’entreprise a adopté une stratégie « Cloud Ready, Cloud First », et ses besoins en matière de sécurité ont gagné en complexité. OTTO était à la recherche d’une solution de sécurité plus évolutive pour faire face à la croissance. L’entreprise souhaitait également un modèle d’octroi de licence plus flexible afin de permettre à l’équipe de sécurité de se concentrer sur l’analyse des menaces, la réponse et les améliorations.