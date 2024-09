Dans le cadre d'un projet distinct visant à réaliser une nouvelle acquisition Upstream en Asie-Pacifique, OMV a déjà engagé IBM Consulting pour déployer des solutions SAP S/4HANA nouvelle génération. Ce projet a permis à OMV de doubler sa capacité de production en Asie-Pacifique en seulement sept mois, et cette réussite a prouvé à l'entreprise que SAP S/4HANA était la plateforme optimale pour atteindre ses objectifs de transformation à long terme.

« Nous pensons que SAP S/4HANA nous donnera l'agilité nécessaire pour nous adapter rapidement à l'évolution du marché », remarque M. Berthold. « Le rôle qu'IBM a joué dans le succès récent d'OMV en Asie-Pacifique a également pesé dans la décision de faire d'IBM Consulting un partenaire stratégique sur le déploiement mondial de SAP S/4HANA.»

OMV a décidé d'implémenter les nouvelles solutions SAP sur SAP HANA® Enterprise Cloud, hébergées sur l'infrastructure Microsoft Azure.

M. Reiter ajoute : « Dans le cadre de notre stratégie "cloud-first", nous cherchons à transférer la plus grande partie possible de notre infrastructure vers des hyperscalers. Microsoft Azure est l'un de nos fournisseurs cloud incontournables. Nous avons également utilisé SAP HANA Enterprise Cloud et Microsoft Azure pour notre récent projet Asie-Pacifique. Nous savions donc d'expérience que cette solution pouvait répondre à nos exigences en matière de performance, de disponibilité et d'évolutivité. »

En étroite collaboration avec les experts d'IBM Consulting, OMV a élaboré l'architecture des nouveaux systèmes commerciaux intégrés SAP S/4HANA. Dans la division Corporate, plus de 170 codes d'entreprise pour 140 entités juridiques seront consolidés dans un tout nouvel environnement SAP S/4HANA, avec un tableau global unifié des comptes pour une production de rapports et une clôture financière plus rapides. Dans la division Downstream, deux instances SAP ECC seront regroupées en un seul déploiement SAP S/4HANA. Dans la mesure du possible, les processus métier spécifiques à une région ou à une division seraient remplacés par des flux de travaux standardisés, ce qui permettrait à l'avenir de centraliser les fonctions de base dans les centres d'excellence mondiaux.

« Nous prévoyons de normaliser nos processus de gestion partout où cela s'avère judicieux - et SAP Master Data Governance sur SAP S/4HANA nous donne la possibilité d'aligner plus étroitement nos divisions Downstream et Corporate », explique M. Berthold. « Surtout, nous pouvons toujours autoriser des processus personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques à chaque pays ou aux bonnes pratiques du secteur. »

Au cours de la phase de planification du projet, OMV a réalisé qu’il serait important d’adapter ses méthodologies de déploiement SAP S/4HANA aux besoins respectifs de ses activités Downstream et Corporate. Dans la division Corporate, l'entreprise souhaitait exploiter de nouvelles fonctionnalités telles que SAP Central Finance, rationaliser l'intégration des données financières et créer une structure commune de production de rapports de groupe. Dans la division Downstream, la priorité était de préserver les investissements de OMV dans les solutions SAP ECC personnalisées pour la vente, qui offraient un avantage concurrentiel important.

Sur la base de ces exigences, IBM Consulting a recommandé d'utiliser une approche hybride. Pour l'entreprise, IBM a proposé une méthodologie greenfield, créant un nouvel environnement SAP S/4HANA soutenu par des flux de travaux de bout en bout pour la gestion des commandes et de l'approvisionnement. Pour le déploiement Downstream, IBM a tiré parti de sa méthodologie Rapid Move optimisée par CrystalBridge, le logiciel de transformation de données de pointe d'IBM Business Partner SNP (lien externe à ibm.com) pour réduire les coûts et la complexité liés aux solutions SAP Retail S/4HANA.

« L'un des plus grands avantages de travailler avec IBM est leur portée mondiale et leurs partenariats stratégiques », explique M. Berthold. « IBM comprend les activités de OMV et possède une expérience des déploiements SAP dans le secteur du pétrole et du gaz. L'alliance stratégique d'IBM avec SAP et son partenariat avec SNP nous assuré qu'ils pouvaient atteindre nos objectifs grâce aux nouvelles solutions SAP S/4HANA. »

Pour la division Corporate, IBM a formé un groupe de travail dédié pour nettoyer les données de base existantes de l’entreprise en vue du passage à SAP S/4HANA, jetant ainsi les bases d’une production de rapports plus rapide et d’innovations telles que la gestion automatisée des factures fournisseurs.

Pour la division Downstream, IBM Consulting a utilisé la plateforme de transformation des données CrystalBridge de SNP pour réduire le nombre de migrations de données et d’intégrations de solutions SAP requises lors du déploiement de SAP S/4HANA. IBM a également utilisé des solutions smartShift (lien externe à ibm.com) pour convertir automatiquement le code personnalisé pour le déploiement sur la nouvelle plateforme et travaillé avec SRB (lien externe à ibm.com) pour fournir des solutions intelligentes de gestion des actifs.