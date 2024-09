En 2018, après la cyberattaque d’envergure NotPetya de 2017, OKKO a cherché une meilleure expertise en matière de sécurité pour protéger ses réseaux et son entreprise au sens large, afin de sécuriser les données de ses clients.’ Dans le cadre du projet de création d’un centre d’opérations de sécurité (SOC), OKKO recherchait un partenaire ayant les capacités et l’expertise nécessaires pour concevoir, construire et fournir une solution complète.

« Nous voulions renforcer notre cybersécurité dans les plus brefs délais et à un coût raisonnable », explique Oleg Matata, responsable de la sécurité des systèmes d’information chez OKKO. « L’objectif était de fournir une visibilité complète des événements liés à la sécurité depuis tous les systèmes d’information d’OKKO, afin de permettre une action préventive. Le flux de nouvelles menaces étant constant, nous avions besoin de comprendre la situation, d’analyser et d’évaluer l’impact et la pertinence, et de prendre des décisions proactives et hiérarchisées afin de limiter les risques. »

Compte tenu du niveau de maturité relativement faible de l’expertise liée aux SOC en Ukraine en 2018, OKKO a choisi de lancer une procédure en plusieurs étapes pour acquérir et construire un SOC d’avant-garde, comme le confirme M. Matata : « La première réponse à l’appel d’offres nous a montré que si nous ne pouvions pas clairement définir l’objectif et comprendre les solutions, nous ne pourrions pas construire un SOC efficace. Ensuite, nous avons lancé un deuxième appel d’offres pour trouver une entreprise qui élaborerait des objectifs, des KPI (indicateurs de performance clés) et des spécifications techniques détaillées pour la construction du SOC. Enfin, pour le troisième appel d’offres, sur la base de l’expérience acquise, nous avons pu établir des objectifs clairs et trouver le bon partenaire et la meilleure solution pour OKKO. »