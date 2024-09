« NuoData apporte intelligence et automatisation au processus de modernisation des entrepôts de données, des processus ETL et des systèmes d’analyse, en améliorant la rapidité et la précision, tout en réduisant les risques et les coûts. « Ouverte et multimoteur, la plateforme de données watsonx.data d’IBM nous intéresse énormément. C’est pourquoi nous avons travaillé sans relâche pour l’inclure en priorité dans nos outils. Cela offre aux clients qui cherchent à adopter watsonx.data un moyen rapide, pratique et rentable de transformer leur pile de données existante en plateforme moderne prête pour l’IA.. »



— Ashish Baghel,

PDG et fondateur de

NuoData