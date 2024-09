De la consultation stratégique aux technologies de pointe, NTT DATA Business Solutions (lien externe à ibm.com) accompagne depuis plus de 50 ans la transformation des organisations vers le succès, révolutionne les industries de manière positive et façonne une meilleure société pour tous.



NTT DATA Business Solutions permet à ses clients, ainsi qu’à la société dans son ensemble, de se projeter en toute confiance dans l’avenir numérique. Engagés dans la construction de leur succès à long terme, NTT DATA Business Solutions allie sa portée mondiale à son expertise et ses capacités locales pour servir ses clients dans plus de 50 pays.



Chez NTT DATA Business Solutions, l'innovation est au cœur de leur action. Du conseil à la mise en œuvre, en passant par les services gérés, ils améliorent en permanence les solutions SAP et les technologies associées pour les adapter aux entreprises et à leurs collaborateurs.