NexJ Health Inc.

En janvier 2018, le gouvernement britannique a commandé une stratégie pour lutter contre la solitude au Royaume-Uni. Cette stratégie vise à bâtir une société plus socialement connectée dans le contexte de notre monde qui évolue rapidement et se veut de plus en plus anumérique. Elle se concentre sur le rôle que le gouvernement peut jouer pour combattre la solitude, ainsi que sur le rôle des individus et des communautés pour créer des communautés fortes et connectées.

Avec cette annonce, le gouvernement britannnique reconnaissait les preuves de plus en plus nombreuses que la solitude peut avoir un impact grave et dévastateur sur la santé publique.



C’est auprès de la population âgée que cet impact se fait le plus ressentir. Malheureusement, à mesure que les gens vieillissent, leur cercle social commence à se réduire, et de nombreuses personnes âgées se retrouvent de plus en plus isolées à mesure que leur santé se détériore. Bien que de nombreux programmes existent pour rassembler les personnes âgées, les plus isolées d’entre elles n’entendent souvent pas parler des programmes ou rencontrent des difficultés à trouver un moyen de transport pour s’y rendre. Pour ces membres précieux et vulnérables de la société, même un bref point de contact avec une personne du monde extérieur peut faire une grande différence.



La ministre britannique de la Solitude est chargée de mettre en contact les citoyens avec ces programmes, que ce soit par le biais de leur médecin ou d’autres points de contact réguliers dans leur vie. C’est là qu’intervient le programme Call&Check. En s’associant au service postal local et à Call&Check Limited, NexJ Health cherche à tirer parti d’une infrastructure déjà existante, ainsi que d’un visage et d’un uniforme familiers et qui inspirent confiance pour aider les personnes âgées isolées à réintégrer la société.



William M. Tatham, fondateur et président exécutif de NexJ Health, explique : « L’une des forces de ce modèle est que les travailleurs postaux font partie des personnes qui inspirent le plus confiance, surtout si vous êtes une personne âgée. Les postiers vous sont généralement très familiers. Ils parcourent déjà votre rue, se rendent déjà sur le pas de votre porte et transportent déjà des terminaux numériques qu’ils utilisent pour les courriers recommandés. »



Donner aux travailleurs postaux les moyens de prendre des nouvelles des clients âgés deux fois par semaine semble être une progression naturelle et un moyen idéal de lutter contre la solitude. De plus, NexJ Connected Wellness, la plateforme unique de soins virtuels de NexJ Health, est parfaitement adaptée à ce type de programme. Le logiciel pose cinq questions de base sur l’humeur, les problèmes médicaux et les besoins sociaux afin d’évaluer le bien-être et le besoin de soutien. Les réponses sont ensuite utilisées pour rétablir le contact entre les citoyens âgés et leur famille, leur médecin de premier recours et d’autres ressources communautaires. Pour Call&Check, le travailleur postal utilise simplement un ordinateur de poche pour enregistrer les réponses des participants, et Connected Wellness s’occupe du reste.



Cependant, la création d’une infrastructure qui répondrait à la fois aux exigences du service postal du Royaume-Uni et à celles du ministère de la Santé britannique s’est avérée être un défi.