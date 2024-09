Lorsque Neste, alors connue sous le nom de Neste Oil, a pris la décision en 2015 de supprimer le terme « Oil » de son nom, cette décision est intervenue après une profonde réflexion qui a porté sur l'identité de l'entreprise et, peut-être plus important encore, sur ses aspirations. Ce changement de nom a été un signal fort envoyé au monde entier : Neste considérait désormais son activité, en premier lieu, comme une lutte contre le changement climatique et pour la création d'une planète plus saine pour les générations futures.

Depuis lors, l’entreprise est restée fidèle à cet engagement. En tant qu'acteur en aval de la chaîne de valeur, l'impact le plus important de Neste sur la durabilité provient de sa stratégie d'approvisionnement, c'est-à-dire de la provenance des matières premières utilisées dans ses activités de raffinage. Dans le modèle de raffinage conventionnel, les opérateurs fabriquent leurs produits finis à base de combustibles à partir de pétrole brut et de gaz naturel extraits par des opérations en amont traditionnelles, c'est-à-dire par forage. En dehors des aspects techniques, l'origine des intrants de la chaîne d'approvisionnement - ou matières premières - n'a pas beaucoup d'importance pour les raffineurs. Tout cela se transforme en carburant pour les voitures, les avions et bien d'autres engins qui le brûlent, ajoutant ainsi un carbone net supplémentaire à l'environnement mondial.

Ce qui distingue Neste, c'est son orientation vers les carburants renouvelables, créés à partir de matières premières renouvelables, c'est-à-dire une large gamme de résidus de déchets comme les huiles de cuisson usagées des restaurants et les graisses animales. Le fait que les carburants renouvelables soient issus de sources renouvelables signifie qu'ils n'ajoutent pas près autant de carbone à l'atmosphère que les carburants d'origine fossile. Et cela les rend de plus en plus attrayants pour les clients disposant de flottes de véhicules, comme les compagnies aériennes et de transport, qui voient dans les carburants renouvelables - tout aussi performants que les carburants standard - un moyen de réduire rapidement et fortement leur encombrement carbone.

En plus de ses investissements importants dans la recherche et l'innovation, Neste doit une grande partie de sa position de leader dans le domaine des carburants renouvelables à son réseau mondial de raffineries et de technologies de pointe dédiées aux énergies renouvelables. Cet ensemble lui permet de créer des produits aux propriétés supérieures. Mais ce n'est pas tout. La clé de cette réussite repose également sur un nouveau modèle commercial innovant, adossé à une stratégie de chaîne d'approvisionnement internationale optimisée. Alors que Neste continue d'ajouter de nouvelles sources de matières premières renouvelables à travers le monde, l'étendue et la diversité de sa chaîne d'approvisionnement n'ont cessé de croître. Il en va de même pour la complexité de sa gestion.