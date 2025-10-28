Voyons d’abord comment la solution a permis une gestion plus intelligente des réclamations.

La soumission des réclamations est un point de contact essentiel du service client et doit être gérée efficacement. Grâce à son programme de transformation des réclamations, MUDUM a restructuré ses équipes pour un soutien transversal et a introduit de nouvelles capacités technologiques. Avant le lancement de leur centre d’engagement client (vue à 360 degrés du client), les gestionnaires de sinistres devaient naviguer entre plusieurs solutions ou plusieurs options au sein d’une même solution pour recueillir les informations sur les clients. Les appels entrants manquaient de contexte, ce qui compliquait la personnalisation du service.

Aujourd’hui, ces responsables ont à leur disposition l’ensemble du contexte (données clients agrégées, réclamations en cours et historique des services), ce qui leur permet d’offrir un service client plus rapide et plus réactif. « Nos agents savent quand le client a appelé pour la dernière fois et connaissent les détails exacts des sinistres en cours », explique Mme Ferreira.

« Cela a eu un impact considérable sur le service client et a réduit de manière drastique le temps nécessaire pour fournir des informations aux clients. De fait, lorsque la ruée habituelle de Noël fin 2022 a coïncidé avec une période de mauvais temps, les sinistres ont afflué. Mais étonnamment, le taux de réponse aux demandes dès le premier appel a grimpé en flèche par rapport aux années précédentes. Ils sont passés de moins de 80 % à 97 % », explique Vanda Caetano, responsable du service client. Ces statistiques ne sont pas uniquement attribuables à la gestion des API, mais elles constituent « une pièce importante du puzzle », selon Mme Ferreira.

Concentrons-nous maintenant sur le parcours omnicanal de MUDUM et son innovation en matière de commerce interentreprises et interentreprises-consommateurs (B2B2C).

Dans le cadre de sa transformation opérationnelle et de son parcours omnicanal numérique, MUDUM a créé de nouveaux forfaits d’assurance omnicanaux et les a rendus disponibles via des API. Grâce au developer portal, les partenaires de MUDUM peuvent exposer des données à des tiers, tels que d’autres partenaires commerciaux, qui peuvent ensuite vendre les services MUDUM directement via leurs propres plateformes. « Prenons l’exemple de l’assurance habitation », explique Mme Ferreira. « Désormais, les clients finaux peuvent se rendre sur des sites tiers, en ligne, via une application mobile ou dans une banque, et obtenir un devis, un prix ou une offre. Auparavant, ils devaient se rendre dans l’une des agences partenaires ou appeler la ligne directe pour obtenir leur police définitive. Désormais, les prospects et les clients disposent de nouveaux services numériques comme celui-ci, ajoute M. Sousa. À court terme, nous prévoyons de développer et de déployer des services de ce genre pour différents types d’assurances, notamment l’assurance automobile et l’assurance santé. ».

MUDUM n’en est qu’au début de son incroyable transformation. L’entreprise lance en permanence de nouveaux services et partenariats. IBM soutient désormais l’entreprise grâce à des capacités de transfert de fichiers géré (MTF) permettant de suivre et d’enregistrer tous les échanges de fichiers avec les partenaires. Quant à l’avenir, MUDUM n’est pas près de faire marche arrière.

« Les API jouent un rôle essentiel dans les ambitions futures de MUDUM. Nous savons que nous pouvons offrir beaucoup plus de services et de produits, mais ce n’est pas seulement la technologie qui rend cela possible. Sans réunir les bonnes personnes au sein de l’entreprise dès le début, c’est voué à l’échec.

Le choix du bon partenaire d’intégration, ainsi que du bon prestataire, a été essentiel pour que tout le monde avance dans la même direction », conclut Mme Ferreira.