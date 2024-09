Moneytree K.K.

Les API sont les blocs fonctionnels de la transformation de la prestation de services financiers menée par les entreprises de nouvelle génération, comme Moneytree. Par exemple, à l’avenir, en utilisant Moneytree Link, les individus pourront rechercher une carte de crédit offrant un ensemble particulier d’avantages et de services correspondant à leurs besoins personnels, connecter le(s) service(s) sélectionné(s) à leur compte Moneytree, obtenir une approbation et se faire livrer la carte dans un délai beaucoup plus court.



En d’autres termes, le contrôle reste entre les mains du client. Alors que Moneytree propose un large éventail de services financiers via des API, le client choisit qui voit ses données et avec qui il fait affaire par le biais d’un modèle d'accord explicite requis, développé par Moneytree.



« En utilisant une API, nous pouvons permettre à chaque entreprise avec laquelle nous collaborons de faire ce qu’elle fait le mieux, et cela profite évidemment à nos clients », explique M. Sharrott. « En travaillant avec plusieurs fournisseurs de logiciels de comptabilité, banques et sociétés de cartes de crédit nous créons un écosystème dans lequel les API desservent plusieurs secteurs verticaux. Nos partenaires se concentrent sur leurs domaines d’excellence et nous faisons ce que nous savons faire : l'agrégation de données et la création d’un portail sécurisé pour le consommateur. »



Le plus grand succès de Moneytree dans l’économie des API à ce jour est un contrat avec l’une des plus grandes institutions bancaires au monde, Mizuho Bank. La banque utilise désormais des API pour fournir une gamme plus complète de données et de services financiers afin de centraliser l’accès aux multiples cartes et organisations bancaires de la banque via son application mobile.



« Nous développons notre activité et un écosystème complet de services financiers pour nos clients tout en maintenant notre promesse de confidentialité et de sécurité des données », explique M. Sharrott. « C’est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. »