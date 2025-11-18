MII s'est associé à IBM pour créer une solution iPaaS dynamique dotée de capacités d'intégration de données, d'applications et de cloud hybride : KOMI. MII a sélectionné IBM en raison de ses offres d'intégration hybride fiables, de son expertise approfondie du secteur et de ses relations privilégiées avec ses partenaires. Ils ont utilisé la plateforme IBM webMethods Hybrid Integration comme base de la solution d’intégration spécialisée de MII.

La collaboration entre MII et IBM a commencé par une évaluation approfondie des environnements d’entreprise existants et des nouvelles exigences en matière d’infrastructure de paiement en Indonésie. L’équipe d’experts d’IBM a travaillé en étroite collaboration avec MII pour concevoir une solution d’intégration personnalisée répondant aux défis spécifiques des opérations bancaires et financières complexes, y compris la connexion des principaux systèmes d’information sur les transactions et des différents canaux orientés client. La solution a été développée pour prendre en charge des capacités telles que le système Bank India Fast Payment (BI-FAST) qui a été lancé en décembre 2021.

Les fonctionnalités prêtes à l'emploi mises à la disposition des utilisateurs KOMI grâce à la technologie WebMethods comprennent :

Transfert en ligne

Facilite le transfert de fonds à l'aide de réseaux locaux de transfert en ligne, avec un suivi en temps réel de toutes les transactions Prise en charge de BI-FAST

Aide les équipes à mettre en œuvre à la fois la phase 1 et 2 de BI-FAST, en prenant en charge la connexion API et en permettant de réaliser des transactions rapides et sûres Compte virtuel (VA) intelligent

Facilite la gestion et la surveillance des transactions des VA et la gestion des cartes émises par la banque Paiement d'hôte à hôte

Offre une plateforme unique pour le paiement des factures, prête à adopter une API ouverte et capable de gérer et d'utiliser l'API de manière efficace, sécurisée et évolutive.

IBM webMethods et KOMI offrent plusieurs fonctionnalités et avantages aux clients des services bancaires et financiers.

Intégration en libre-service : les non-développeurs et les utilisateurs non techniques peuvent créer, configurer et gérer des intégrations sans expertise en codage, ce qui réduit considérablement la dépendance vis-à-vis des services informatiques et accélère les projets d’intégration.

Gestion des données centralisée : en utilisant webMethods, KOMI compile les informations sur les transactions dans un emplacement centralisé, minimisant ainsi les interruptions de service causées par les incompatibilités entre les données et les applications et améliorant l'accessibilité des données. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux données dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Intégration basée sur le cloud hybride : KOMI, basé sur le cloud computing hybride, réduit le besoin de matériel d’intégration sur site, diminuant les dépenses en capital et simplifiant la complexité opérationnelle.

Workflows automatisés : IBM webMethods permet aux entreprises utilisant KOMI de créer des workflows qui connectent les applications, rationalisent les processus et automatisent les tâches répétitives, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur un travail à plus forte valeur et d’augmenter la productivité globale.

Gestion des API : les capacités d'API d'IBM webMethods permettent à KOMI d'offrir une solution plus évolutive et plus sécurisée pour gérer les API tout au long de leur cycle de vie, éliminant ainsi le besoin de publier des API personnalisées ou de combiner des API provenant d'autres services.

Le modèle de tarification par abonnement d'IBM webMethods en fait une alternative rentable et évolutive aux solutions d'intégration traditionnelles. En s’appuyant sur la plateforme webMethods d’IBM, KOMI crée une source d’information unique pour les données de ses utilisateurs, améliore la connectivité entre les applications et augmente l’agilité globale de l’entreprise. Les clients de MII peuvent ainsi se concentrer sur la qualité de leur expérience et stimuler la croissance et l’innovation dans leur activité.