IBM et MII conçoivent une solution qui permet aux clients de surmonter les difficultés liées à l'héritage
Mitra Integrasi Informatika (MII), partenaire IBM Build basé en Indonésie, est spécialisé dans la fourniture de solutions d'intégration fiables aux entreprises, en particulier dans les secteurs bancaire et financier. En tant qu'acteur clé dans le domaine de l'intégration des transactions et des applications, MII souhaitait aider les entreprises à relever avec succès les défis posés par des systèmes hérités complexes et inefficaces.
De nombreuses entreprises disposant d'environnements informatiques étendus au niveau de l'entreprise ont besoin de pratiques de configuration et de maintenance approfondies pour optimiser les intégrations. Ce niveau de complexité entraîne une forte dépendance vis-à-vis des employés qualifiés et une hausse des complications opérationnelles. Les inefficacités en matière d'accessibilité des informations transactionnelles et de connectivité entre les différentes applications et services entraînent des interruptions de service, entravent la collaboration et ralentissent le rythme des initiatives de transformation numérique. Ces défis peuvent considérablement entraver la capacité d'une entreprise à exploiter les données en temps réel et à rationaliser ses processus, ce qui finit par affecter la satisfaction des clients et les performances globales de l'entreprise.
MII a identifié la nécessité d'une solution d'intégration pour relever ces défis et aider les entreprises à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins commerciaux et à conserver leur avantage concurrentiel.
des délais des projets d'intégration grâce à l'utilisation de webMethods
des demandes d'assistance informatique lors de l'utilisation de WebMethods pour l'intégration
MII s'est associé à IBM pour créer une solution iPaaS dynamique dotée de capacités d'intégration de données, d'applications et de cloud hybride : KOMI. MII a sélectionné IBM en raison de ses offres d'intégration hybride fiables, de son expertise approfondie du secteur et de ses relations privilégiées avec ses partenaires. Ils ont utilisé la plateforme IBM webMethods Hybrid Integration comme base de la solution d’intégration spécialisée de MII.
La collaboration entre MII et IBM a commencé par une évaluation approfondie des environnements d’entreprise existants et des nouvelles exigences en matière d’infrastructure de paiement en Indonésie. L’équipe d’experts d’IBM a travaillé en étroite collaboration avec MII pour concevoir une solution d’intégration personnalisée répondant aux défis spécifiques des opérations bancaires et financières complexes, y compris la connexion des principaux systèmes d’information sur les transactions et des différents canaux orientés client. La solution a été développée pour prendre en charge des capacités telles que le système Bank India Fast Payment (BI-FAST) qui a été lancé en décembre 2021.
Les fonctionnalités prêtes à l'emploi mises à la disposition des utilisateurs KOMI grâce à la technologie WebMethods comprennent :
IBM webMethods et KOMI offrent plusieurs fonctionnalités et avantages aux clients des services bancaires et financiers.
Intégration en libre-service : les non-développeurs et les utilisateurs non techniques peuvent créer, configurer et gérer des intégrations sans expertise en codage, ce qui réduit considérablement la dépendance vis-à-vis des services informatiques et accélère les projets d’intégration.
Gestion des données centralisée : en utilisant webMethods, KOMI compile les informations sur les transactions dans un emplacement centralisé, minimisant ainsi les interruptions de service causées par les incompatibilités entre les données et les applications et améliorant l'accessibilité des données. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux données dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.
Intégration basée sur le cloud hybride : KOMI, basé sur le cloud computing hybride, réduit le besoin de matériel d’intégration sur site, diminuant les dépenses en capital et simplifiant la complexité opérationnelle.
Workflows automatisés : IBM webMethods permet aux entreprises utilisant KOMI de créer des workflows qui connectent les applications, rationalisent les processus et automatisent les tâches répétitives, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur un travail à plus forte valeur et d’augmenter la productivité globale.
Gestion des API : les capacités d'API d'IBM webMethods permettent à KOMI d'offrir une solution plus évolutive et plus sécurisée pour gérer les API tout au long de leur cycle de vie, éliminant ainsi le besoin de publier des API personnalisées ou de combiner des API provenant d'autres services.
Le modèle de tarification par abonnement d'IBM webMethods en fait une alternative rentable et évolutive aux solutions d'intégration traditionnelles. En s’appuyant sur la plateforme webMethods d’IBM, KOMI crée une source d’information unique pour les données de ses utilisateurs, améliore la connectivité entre les applications et augmente l’agilité globale de l’entreprise. Les clients de MII peuvent ainsi se concentrer sur la qualité de leur expérience et stimuler la croissance et l’innovation dans leur activité.
Grâce aux capacités d’intégration d’IBM webMethods et de KOMI, les entreprises de services bancaires et financiers peuvent désormais allouer leurs ressources plus efficacement et se concentrer sur des initiatives stratégiques.
Selon un rapport de 2024 de Forrester Consulting, les utilisateurs de KOMI peuvent s’attendre à une réduction de 40 % des délais des projets d’intégration et à une diminution de 30 % des demandes d’assistance informatique liées à des problèmes d’intégration.1 Les environnements de travail quotidiens des utilisateurs de KOMI ont connu une amélioration notable, les employés pouvant désormais accéder aux données et les partager entre les applications de façon fluide. Cela a favorisé une collaboration renforcée et une rationalisation des processus, conduisant finalement à une organisation plus agile et plus réactive.
Comme témoignage des avantages de webMethods, le DSI d’une entreprise qui a adopté KOMI déclare que : « Avec la solution IBM webMethods, nous avons non seulement simplifié notre paysage d'intégration mais nous avons également débloqué de nouvelles opportunités d’innovation. Notre équipe peut désormais se concentrer sur la création de valeur commerciale plutôt que de gérer des complexités d'intégration. »
Le secteur bancaire et financier dans son ensemble a également pris conscience du succès de KOMI. Les entreprises qui utilisent KOMI ont établi une référence pour la transformation numérique, démontrant la puissance de l’intégration basée sur le cloud hybride pour favoriser l’agilité commerciale et la satisfaction des clients.
MII prévoit de découvrir davantage les capacités d’IBM WebMethods et de KOMI, en intégrant des applications et des services supplémentaires pour continuer à alimenter les parcours de transformation numérique de ses clients. IBM restera un collaborateur clé, fournissant un soutien et une expertise continus pour permettre à MII de continuer à exploiter tout le potentiel de webMethods.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)est une filiale de PT. Metrodata Electronics, Tbk, créée en 1996. Basée en Indonésie, MII est spécialisée dans la fourniture de services de technologies de l’information et de la communication (TIC) aux entreprises et aux sociétés. Les offres de la société comprennent l’infrastructure, les services gérés TIC, l’intégration de systèmes et la mise en œuvre de planification des ressources d’entreprise (ERP) à grande échelle. MII fournit également des services de gestion et de conseil en TIC basés sur les bonnes pratiques.
Découvrez comment les webMethods d’IBM peuvent simplifier l’intégration d’applications, améliorer l’agilité et booster l’efficacité.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et webMethods sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.