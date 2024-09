Lors des siècles passés, le patrimoine d’une entreprise reposait principalement sur ses actifs physiques. La quantité de biens immobiliers qu’elle détenait, le volume de ses stocks, la quantité d’or qu’elle avait dans ses coffres : il était facile de déterminer la santé et la stabilité d’une organisation donnée sur la base de ces faits.

Mais depuis la révolution numérique, l’importance des ressources physiques tend à décroître. En réalité, certaines des entreprises les plus prospères au monde, en particulier celles situées dans la Silicon Valley, sont connues pour leurs produits qui n’ont même pas d’existence effective dans le monde réel. Les entreprises accordent de plus en plus d’attention à ces ressources plus immatérielles.



« Les données, en particulier les données financières, sont l’un des actifs les plus importants d’une entreprise », indique Darko Tukulj, responsable commercial chez Megatrend, partenaire commercial IBM. « Les entreprises ont une attitude très protectrice quant aux informations qu’elles publient, car ces informations sont parmi les plus utiles pour elles. Quels produits, quels marchés, quelles régions sont en croissance ? Comment leur performance évolue-t-elle par rapport aux années précédentes ? Dans quelle mesure leurs budgets sont-ils proches des résultats réels ? »



Faciliter l’analyse des dossiers de l’entreprise et la recherche des réponses à ces questions est l’une des spécialités de Megatrend, qui propose des solutions de BI intuitives permettant aux décideurs clés de faire des choix plus éclairés. Mais parmi les utilisateurs de ses offres de solutions analytiques, Megatrend a clairement remarqué que ses clients avaient tendance à éviter d’intégrer ces plateformes de BI à leurs systèmes mobiles. Cette façon de faire semblait étrange, ces informations prennent bien souvent toute leur importance lorsque vous les utilisez en dehors des salles de réunion.



« Nous avons demandé à nos clients ce qui se passait », se souvient Tukulj. « Et ils étaient préoccupés par la sécurité, c’est-à-dire par la question de savoir si les informations pouvaient être transmises en toute sécurité à un appareil mobile. Ils exprimaient aussi leur soucis sur le plan logistique : comment gérer différents appareils mobiles si certains membres de l’équipe possèdent des iPhones, mais que les autres utilisent des appareils Android ? Ces appareils doivent-ils être connectés au réseau de l’entreprise ? Comment présenter les données de manière intuitive et utilisable sur une technologie mobile ? »



« Nous avons décidé d’aider nos clients à répondre à ces questions difficiles », poursuit-il.